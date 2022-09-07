【港股市況】ATM跌1%至2%　新東方在綫回吐4%　恒指低開286點穿19000（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股今早跌近300點，跌穿19000點水平。ATM跌逾1%至2%，新東方在綫 （01797） 回吐逾4%，恒指低開286點，開報18915點，科指跌1.9%，報3988點，跌穿4000點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：39】克莉絲汀 （01210） 績後復牌，股價逆市升逾7成，高見0.16元，成交27萬元。

【09：37】連續2日獲執董增持的思摩爾 （06969） 股價逆市升1%，高見13.5元。

【09：32】日前獲納入深港通的香港航天科技 （01725） ，股價回吐一日後今早逆市再升逾15%，高見15元，成交964萬元。

【09：27】港交所 （00388） 跌1%，破底低見301.4元。

【港交所數據】8月證券市場日均成交按月跌約15%至923億元 較7月收窄

【09：27】日清食品 （01475） 逆市高開1%，開報6.4元破頂。

【09：22】ATM跌逾1%至2%，新東方在綫 （01797） 回吐逾4%，恒指低開286點，開報18915點，跌穿19000點，科指跌1.9%，報3988點，跌穿4000點。

【09：13】期指低開267點或1.4%，開報18870點。

【08：26】克莉絲汀 （01210） 公布中期業績，公司擁有人應佔虧損擴大約6.6%至約7251.4萬元人民幣，不派中期息，股份今早復牌。

【08：20】恒指黑期跌約300點，報18893點；道指期貨跌32點，報31134點。

【08：06】【復星系】復星醫藥公布大股東擬減持A股後 執董連高層18人自資增持最少46萬股

【07：45】【騰訊股價】騰訊3億歐元+長期無擔保貸款 擴大Ubisoft投資

【07：45】港股ADR收報18932點，跌269點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報48.29元，較港收市價低0.51元或1%。騰訊 （00700） ADR折合報308.26元，較港收市價低5.94元或1.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報86.79元，較港收市價低1.26元或1.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】能源危機續影響股滙，美滙指數升穿110關，美股在勞動節假期後復市，市場對經濟衰退及聯儲局大幅加息的憂慮仍未消退，道指收市跌173點，報31145點；標指跌16點，收報3908點；納指跌85點或0.74%，收報11544點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩