【港股市況】友邦跌3%、滙豐跌近3%　新東方在綫回吐14　恒指半日跌322點失守19000（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股半日跌逾300點，跌穿19000點水平。友邦 （01299） 跌3%、滙豐 （00005） 跌近3%；ATM跌2%，新東方在綫 （01797） 回吐14%，恒指低開286點，其後走勢反覆向下，大市半日跌322點，報18880點，成交478億元。科指報2.3%，跌3973點。

財經日誌︰

▼ 點擊圖片放大 +2

即市走勢︰

【12：21】【內房危機】潘石屹張欣夫妻檔齊辭住SOHO中國主席與CEO 「專注藝術和慈善」

【12：00】友邦 （01299） 跌3%、滙豐 （00005） 跌近3%；ATM跌2%，新東方在綫 （01797） 回吐14%，大市半日跌322點，報18880點，成交478億元。科指報2.3%，跌3973點。

【11：53】【新冠口服藥】阿茲夫定片獲臨時性納入醫保報銷 生產商真實生物上月申請赴港上市

【11：50】滙豐 （00005） 最新跌3%，低見47.3元。

【11：47】快狗打車 （02246） 轉跌0.6%，低見7.17元，今早曾高見8.29元。

【11：42】中石油 （00857） 、中海油 （00883） 跌逾1%；中石化 （00386） 亦跌1%。

【油價走勢】歐美經濟放緩加中國清零政策 油價跌至1月以來低位、紐約期油失守86美元

【11：37】【中國經濟】中國8月進出口增長均遜預期 年初至今原油天然氣等進口量減價揚

【11：35】上證半日跌0.01%；深證升0.4%；創業板指升1.2%。

【11：12】美團 （03690） 跌幅擴至逾3%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 跌逾2%。

【11：11】大市最新跌逾300點，報18878點，跌324點；科指跌2.5%，報3967點。

【11：03】中國8月份以美元計價出口按年增長7.1%，前值為18%。中國8月份以美元計價進口按年增長0.3%，前值為2.3%。

【10：53】新東方在綫 （01797） 最新挫一成，低見33.7元。

【10：38】恒指最新跌約220點，報18981點；科指跌1.7%，報3995點。

【10：35】新東方在綫 （01797） 回吐逾7%，低見34.3元，成交7.5億元。

【10：34】首都創投 （02324） 乾升1.1倍，高見0.32元，成交金額12萬元。

【10：26】汽車股普遍逆市向上，其中比亞迪 （01211） 股價逆市再彈1%；吉利 （00175） 跌0.6%；長汽 （02333） 升近3%；廣汽 （02238） 升逾1%。

【10：14】昨日造好的米蘭站 （01150） ，股價今早回吐6%，低見0.228元。米蘭站此前公布，擬以每股11.5仙配售最多約1.47億股新股，集資約1690萬元。

【10：12】滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 分別跌逾2%。

【10：00】【異動股】GOGOX快狗打車曾逆市升15% 連續兩日急彈逾3成

【10：00】復星旅遊文化 （01992） 股價再挫逾6%，破底低見7.41元；復星國際 （00656） 逆市反彈1%；復星醫藥 （02196） 跌0.2%。

【09：56】蘋果（美︰AAPL）將舉行秋季發布會，手機設備股個別發展，舜宇 （02382） 跌1%；瑞聲 （02018） 升0.6%；高偉電子 （01415） 升逾1%；丘鈦 （01478） 跌近1%。

【iPhone 14】蘋果發布會凌晨1時舉行、iPhone 14 Pro系列料加價100美元（附各iPhone14型號估計售價）

【09：53】內房續逆市向上，中海外 （00688） 升逾1%；潤地 （01109） 升0.5%；碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升逾1%；龍湖 （00960） 升近2%。

【09：52】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 早段分別跌2%。

【09：45】香港航天科技 （01725） 升幅擴大至4成，高見18.8元，成交6778萬元。

【09：43】大市早段跌逾300點，恒指跌約313點，報18889點；科指跌2.1%，報3982點。

【09：39】克莉絲汀 （01210） 績後復牌，股價逆市升逾7成，高見0.16元，成交27萬元。

【09：37】連續2日獲執董增持的思摩爾 （06969） 股價逆市升1%，高見13.5元。

【09：32】日前獲納入深港通的香港航天科技 （01725） ，股價回吐一日後今早逆市再升逾15%，高見15元，成交964萬元。

【09：27】港交所 （00388） 跌1%，破底低見301.4元。

【港交所數據】8月證券市場日均成交按月跌約15%至923億元 較7月收窄

【09：27】日清食品 （01475） 逆市高開1%，開報6.4元破頂。

【09：22】ATM跌逾1%至2%，新東方在綫 （01797） 回吐逾4%，恒指低開286點，開報18915點，跌穿19000點，科指跌1.9%，報3988點，跌穿4000點。

【09：13】期指低開267點或1.4%，開報18870點。

【08：26】克莉絲汀 （01210） 公布中期業績，公司擁有人應佔虧損擴大約6.6%至約7251.4萬元人民幣，不派中期息，股份今早復牌。

【08：20】恒指黑期跌約300點，報18893點；道指期貨跌32點，報31134點。

【08：06】【復星系】復星醫藥公布大股東擬減持A股後 執董連高層18人自資增持最少46萬股

【07：45】【騰訊股價】騰訊3億歐元+長期無擔保貸款 擴大Ubisoft投資

【07：45】港股ADR收報18932點，跌269點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報48.29元，較港收市價低0.51元或1%。騰訊 （00700） ADR折合報308.26元，較港收市價低5.94元或1.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報86.79元，較港收市價低1.26元或1.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【07：30】能源危機續影響股滙，美滙指數升穿110關，美股在勞動節假期後復市，市場對經濟衰退及聯儲局大幅加息的憂慮仍未消退，道指收市跌173點，報31145點；標指跌16點，收報3908點；納指跌85點或0.74%，收報11544點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華（立即收看）

責任編輯︰梁浩碩