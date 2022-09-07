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【恒指夜期+北水】恒指夜期跌13點　北水淨流入8.3億　買騰訊（不斷更新）

股市 18:09 2022/09/07

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【恒指夜期+北水】恒指夜期跌13點　北水淨流入8.3億　買騰訊（不斷更新）

北水續錄得淨流入8.3億元，連續3個交易日錄得淨流入。騰訊 （00700） 有3.8億元淨流入，比亞迪 （01211） 及中海外 （00688） 分別錄得3.7億元及1.7億元淨流入。北水淨流出方面，快手 （01024） 及藥明生物 （02269） 分別錄得4.1億元及1.3億元淨沽盤。

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新東方在綫回吐近一成 恒指全日跌158點

港股續跌逾100點，惟19000點水平失而復得。滙豐 （00005） 跌2%，友邦 （01299） 跌近2%。新東方在綫 （01797） 回吐近一成，恒指低開286點，其後跌幅擴大，曾跌最多383點，恒指全日跌158點，收報19044點，19000點失而復得，成交861億元。科指跌1.3%，報4014點。

恒指成分股 收市價
（元）		 變幅
（%）		 貢獻/拖低
恒指（點）		 市盈率
（倍）
比亞迪 223.00 +1.0 +3 174
中海外 22.45 +1.6 +2 5
石藥 7.90 +1.3 +1 13
騰訊 311.60 -0.8 -12 10
友邦 73.05 -1.9 -27 15
滙豐 47.80 -2.1 -32 9

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【18：00】恒指夜期跌13點，報18987點

【16：16】【中概股】萬國數據報考慮到新加坡第二上市

【16：10】滙豐 （00005） 跌2%，友邦 （01299） 跌近2%。新東方在綫 （01797） 回吐近一成，恒指全日跌158點，收報19044點，19000點失而復得，成交861億元。科指跌1.3%，報4014點。

【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華

【16：00】恒指U盤前跌181點，報19021點。

【15：41】中移動 （00941） 尾市轉升0.1%；滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 跌2%；港交所 （00388） 跌1%。

【15：25】港股尾市跌約223點，報18978點，科指跌1.7%，報3997點。

【15：07】雙樺 （01241） 午後拉升，尾市升1.3倍，破頂高見0.17元，成交464萬元。

【14：58】恒指跌幅進一步收窄至約155點，報19046點，低位反彈227點；科指跌1.1%，報4021點。

【14：49】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌幅收窄至1%、美團 （03690） 跌1.5%。

【14：47】港股短綫拉升，大市跌幅收窄至約197點，報19005點；科指跌1.5%，報4006點。

【14：39】【新股IPO】德勤料香港今年IPO排名可重回第3　惟下調全年集資預測近4成、遠不及A股

【14：37】大市跌幅略收窄至300點內，報18918點，跌284點，科指跌2.1%，報3983點。

【14：20】新城市建設發展 （00456） 乾升2.7倍報2.45元，曾高見4.52元，成交21.5萬元。

【13：57】【百度9888】集度汽車與中國探月推聯乘車型「ROBO-01探月限定版」　車主日後有機會現場觀摩火箭發射

【13：54】港股午後走勢進一步向下，最新跌375點，報18827點；科指跌2.6%，報3959點。

【13：30】【新股IPO】李澤楷旗下富衛集團FWD再傳押後IPO　料明年才啟動招股

【13：24】滙豐 （00005） 午後跌逾3%，低見47.2元穿今早低位。

【13：21】美團 （03690） 午後初段跌3%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌近2%。

【13：04】SOHO中國 （00410） 升幅擴大至17%，高見1.6元，成交1717萬元。

【13：02】SOHO中國 （00410） 午後抽升9%，高見1.54元。

【13：00】港股午後初段跌約320點，報18882點。科指跌2.4%，報3968點。

【12：45】鼎石資本 （00804） 午後停牌，停牌前報0.033元，升17.9%，成交3548萬元。

【12：45】【大行報告】高盛：未來兩個月盈利預測下調情況持續　9月看好四大行業（附港股首選名單）

【12：21】【內房危機】潘石屹張欣夫妻檔齊辭任SOHO中國主席與CEO　「專注藝術和慈善」

【12：00】友邦 （01299） 跌3%、滙豐 （00005） 跌近3%；ATM跌2%，新東方在綫 （01797） 回吐14%，大市半日跌322點，報18880點，成交478億元。科指報2.3%，跌3973點。

【11：53】【新冠口服藥】阿茲夫定片獲臨時性納入醫保報銷　生產商真實生物上月申請赴港上市

【11：50】滙豐 （00005） 最新跌3%，低見47.3元。

【11：47】快狗打車 （02246） 轉跌0.6%，低見7.17元，今早曾高見8.29元。

【11：42】中石油 （00857） 、中海油 （00883） 跌逾1%；中石化 （00386） 亦跌1%。

【油價走勢】歐美經濟放緩加中國清零政策　油價跌至1月以來低位、紐約期油失守86美元

【11：37】【中國經濟】中國8月進出口增長均遜預期　年初至今原油天然氣等進口量減價揚

【11：35】上證半日跌0.01%；深證升0.4%；創業板指升1.2%。

【11：12】美團 （03690） 跌幅擴至逾3%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 跌逾2%。

【11：11】大市最新跌逾300點，報18878點，跌324點；科指跌2.5%，報3967點。

【11：03】中國8月份以美元計價出口按年增長7.1%，前值為18%。中國8月份以美元計價進口按年增長0.3%，前值為2.3%。

【10：53】新東方在綫 （01797） 最新挫一成，低見33.7元。

【10：38】恒指最新跌約220點，報18981點；科指跌1.7%，報3995點。

【10：35】新東方在綫 （01797） 回吐逾7%，低見34.3元，成交7.5億元。

【10：34】首都創投 （02324） 乾升1.1倍，高見0.32元，成交金額12萬元。

【10：26】汽車股普遍逆市向上，其中比亞迪 （01211） 股價逆市再彈1%；吉利 （00175） 跌0.6%；長汽 （02333） 升近3%；廣汽 （02238） 升逾1%。

【10：14】昨日造好的米蘭站 （01150） ，股價今早回吐6%，低見0.228元。米蘭站此前公布，擬以每股11.5仙配售最多約1.47億股新股，集資約1690萬元。

【10：12】滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 分別跌逾2%。

【10：00】【異動股】GOGOX快狗打車曾逆市升15%　連續兩日急彈逾3成

【10：00】復星旅遊文化 （01992） 股價再挫逾6%，破底低見7.41元；復星國際 （00656） 逆市反彈1%；復星醫藥 （02196） 跌0.2%。

【09：56】蘋果（美︰AAPL）將舉行秋季發布會，手機設備股個別發展，舜宇 （02382） 跌1%；瑞聲 （02018） 升0.6%；高偉電子 （01415） 升逾1%；丘鈦 （01478） 跌近1%。

【iPhone 14】蘋果發布會凌晨1時舉行、iPhone 14 Pro系列料加價100美元（附各iPhone14型號估計售價）

【09：53】內房續逆市向上，中海外 （00688） 升逾1%；潤地 （01109） 升0.5%；碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升逾1%；龍湖 （00960） 升近2%。

【09：52】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 早段分別跌2%。

【09：45】香港航天科技 （01725） 升幅擴大至4成，高見18.8元，成交6778萬元。

【09：43】大市早段跌逾300點，恒指跌約313點，報18889點；科指跌2.1%，報3982點。

【09：39】克莉絲汀 （01210） 績後復牌，股價逆市升逾7成，高見0.16元，成交27萬元。

【09：37】連續2日獲執董增持的思摩爾 （06969） 股價逆市升1%，高見13.5元。

【09：32】日前獲納入深港通的香港航天科技 （01725） ，股價回吐一日後今早逆市再升逾15%，高見15元，成交964萬元。

【09：27】港交所 （00388） 跌1%，破底低見301.4元。

【港交所數據】8月證券市場日均成交按月跌約15%至923億元　較7月收窄

【09：27】日清食品 （01475） 逆市高開1%，開報6.4元破頂。

【09：22】ATM跌逾1%至2%，新東方在綫 （01797） 回吐逾4%，恒指低開286點，開報18915點，跌穿19000點，科指跌1.9%，報3988點，跌穿4000點。

【09：13】期指低開267點或1.4%，開報18870點。

【08：26】克莉絲汀 （01210） 公布中期業績，公司擁有人應佔虧損擴大約6.6%至約7251.4萬元人民幣，不派中期息，股份今早復牌。

【08：20】恒指黑期跌約300點，報18893點；道指期貨跌32點，報31134點。

【08：06】【復星系】復星醫藥公布大股東擬減持A股後　執董連高層18人自資增持最少46萬股

【07：45】【騰訊股價】騰訊3億歐元+長期無擔保貸款　擴大Ubisoft投資

【07：45】港股ADR收報18932點，跌269點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報48.29元，較港收市價低0.51元或1%。騰訊 （00700） ADR折合報308.26元，較港收市價低5.94元或1.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報86.79元，較港收市價低1.26元或1.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】能源危機續影響股滙，美滙指數升穿110關，美股在勞動節假期後復市，市場對經濟衰退及聯儲局大幅加息的憂慮仍未消退，道指收市跌173點，報31145點；標指跌16點，收報3908點；納指跌85點或0.74%，收報11544點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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