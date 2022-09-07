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【騰訊700】騰訊斥23億元入股Ubisoft創辦人家族近半股權　擁投票權惟無公司業務否決權

股市 08:58 2022/09/07

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【騰訊700】騰訊斥23億元入股Ubisoft創辦人家族近半股權　擁投票權惟無公司業務否決權

法國遊戲公司Ubisoft公布，與騰訊達成戰略合作，騰訊以3億歐元（約23.3億港元）代價，收購Ubisoft創辦人Yves Guillemot家族公司Guillemot Brothers共49.9%股權及5%投票權。Guillemot Brothers仍是Ubisoft大股東，但Guillemot家族保留對Ubisoft的獨家控制權，騰訊並不會派駐董事，亦沒有Ubisoft業務的同意權或否決權。

騰訊是次入股的3億歐元中，其中2億歐元用於收購舊股，1億歐元用為新股增資，並承諾向Guillemot Brothers提供長期無擔保貸款%。是次Guillemot Brothers出售持股，令Ubisoft每股隱含價值約80歐元，令Ubisoft最新估值增至超過100億歐元。

交易完成後，Guillemot家族及騰訊合共持有Ubisoft股權由15.4%增至19.8%，投票權由21.4%增至24.9%。

騰訊有權將對Ubisoft的直接持股增至9.99%

Ubisoft指，騰訊有權將對Ubisoft的直接持股，從現有的4.5%，增加到最多9.99%，但騰訊5年內不得出售持股，8年內也不得增持超過9.99%。

Ubisoft表示，不會因與騰訊合作而對公司營運有任何改變，公司將透過騰訊在中國發行數款PC遊戲，雙方也會合作開發數款手機遊戲。

Ubisoft：騰訊進一步鞏固Ubisoft創始人的核心持股

Ubisoft創辦人Yves Guillemot表示，騰訊進一步鞏固Ubisoft創始人的核心持股，為公司長遠發展提供穩定。

騰訊總裁劉熾平表示，Ubisoft團隊有能力持續創造世界級娛樂，在不同品牌均有成功的產品，對能夠擴大與Guillemot Brothers的合作，感到非常興奮，將知名的AAA大作移植至移動設備，協議符合騰訊理念，以投資最具創造能力的團隊，相信他們能帶領公司到達新高度。

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記者：譚志偉

港股 美股 收購 騰訊控股（00700）

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