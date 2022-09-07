【騰訊股價】騰訊3億歐元+長期無擔保貸款　擴大Ubisoft投資

▲ 【騰訊股價】騰訊開出極優條件 擴大Ubisoft投資

法國遊戲大廠Ubisoft公布，騰訊 （00700） 買入Guillemot Brothers 49.9%股權及5%投票權，騰訊以3億歐元（2億歐元舊股及1億歐元新股），每股隱含估值為80歐元。騰訊並為Guillemot Brothers提供長期無擔保貸款，並提供額外財政資源以用於收購Ubisoft股權。騰訊不會委任董事，對業務沒有同意或否決權。

由於騰訊只是入股大股東權益，而不是直接增持，Ubisoft的股價變動不大。

3億歐元入股Ubisoft大股東權益

交易完成後，Guillemot Family、Guillemot Brothers與其衍生工具及騰訊的整個團體，持有Ubisoft股權由15.4%增至19.8%，投票權由21.4%增至24.9%。

騰訊另可增持Ubisoft持9.99%

協議指出，該團體在Ubisoft的持股比例，可增至29.9%。Guillemot Brothers及Guillemot Family可各自增持Ubisoft股權，另外，Ubisoft董事局亦批准騰訊的直接持股，可由4.5%增至9.99%，但5年內不能轉售，Guillemot Family可以有優先購買權，且不能在8年內持股多過9.99%。

Ubisoft管理架構沒有改變，Guillemot家族仍獨自控制Guillemot Brothers。騰訊入股可以加強戰略合作前景，有助Ubisoft多個AAA大作移植至移動設備。

Ubisoft創辦人Yves Guillemot表示，騰訊進一步鞏固Ubisoft創始人的核心持股，為公司長遠發展提供穩定。

騰訊總裁劉熾平表示，Ubisoft團隊有能力持續創造世界級娛樂，在不同品牌均有成功的產品，對能夠擴大與Guillemot Brothers的合作，感到非常興奮，將知名的AAA大作移植至移動設備，協議符合騰訊理念，以投資最具創造能力的團隊，相信他們能帶領公司到達新高度。

【騰訊700】騰訊開市升0.5% 傳每股100歐元增持Ubisoft 遠高於現價

記者：譚志偉