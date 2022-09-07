  • 27°C
香港時間 : 2022907日 (週三) 07:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊股價】騰訊3億歐元+長期無擔保貸款　擴大Ubisoft投資

股市 06:43 2022/09/07

分享：

分享：

【騰訊股價】騰訊開出極優條件　擴大Ubisoft投資

法國遊戲大廠Ubisoft公布，騰訊 （00700） 買入Guillemot Brothers 49.9%股權及5%投票權，騰訊以3億歐元（2億歐元舊股及1億歐元新股），每股隱含估值為80歐元。騰訊並為Guillemot Brothers提供長期無擔保貸款，並提供額外財政資源以用於收購Ubisoft股權。騰訊不會委任董事，對業務沒有同意或否決權。

由於騰訊只是入股大股東權益，而不是直接增持，Ubisoft的股價變動不大。

3億歐元入股Ubisoft大股東權益

交易完成後，Guillemot Family、Guillemot Brothers與其衍生工具及騰訊的整個團體，持有Ubisoft股權由15.4%增至19.8%，投票權由21.4%增至24.9%。

騰訊另可增持Ubisoft持9.99%

協議指出，該團體在Ubisoft的持股比例，可增至29.9%。Guillemot Brothers及Guillemot Family可各自增持Ubisoft股權，另外，Ubisoft董事局亦批准騰訊的直接持股，可由4.5%增至9.99%，但5年內不能轉售，Guillemot Family可以有優先購買權，且不能在8年內持股多過9.99%。

Ubisoft管理架構沒有改變，Guillemot家族仍獨自控制Guillemot Brothers。騰訊入股可以加強戰略合作前景，有助Ubisoft多個AAA大作移植至移動設備。

Ubisoft創辦人Yves Guillemot表示，騰訊進一步鞏固Ubisoft創始人的核心持股，為公司長遠發展提供穩定。

騰訊總裁劉熾平表示，Ubisoft團隊有能力持續創造世界級娛樂，在不同品牌均有成功的產品，對能夠擴大與Guillemot Brothers的合作，感到非常興奮，將知名的AAA大作移植至移動設備，協議符合騰訊理念，以投資最具創造能力的團隊，相信他們能帶領公司到達新高度。

【騰訊700】騰訊開市升0.5%　傳每股100歐元增持Ubisoft　遠高於現價

記者：譚志偉

港股 美股 收購 騰訊控股（00700）

下一篇文章

【日圓滙價】日圓曾跌穿143關續創24年低、兌港元一度失守5.5　滙豐估日圓有機會跌穿145
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】美滙升破110 債息抽高 道指跌173點 納指挫0.7%
【美股收市】美滙升破110 債息抽高 道指跌173點 納指挫0.7%
【內房危機】旭輝「甩手」炮台山英皇道項目予宏安地產　總代價達13億元
【內房危機】旭輝「甩手」炮台山英皇道項目予宏安地產　總代價達13億元
【歐洲金融浩劫】歐洲步入雷曼時刻　挪威國家石油公司：能源企業恐被追1.5萬億美元孖展
【歐洲金融浩劫】歐洲步入雷曼時刻　挪威國家石油公司：能源企業恐被追1.5萬億美元孖展
【騰訊大股東】Naspers獲准沽互聯網投資旗艦Prosus部分持股　本周起重啟無上限套現回購
【騰訊大股東】Naspers獲准沽互聯網投資旗艦Prosus部分持股　本周起重啟無上限套現回購
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌194點失萬九關　騰訊及美團ADR低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌194點失萬九關　騰訊及美團ADR低港2%（不斷更新）
【日圓滙價】日圓曾跌穿143關續創24年低、兌港元一度失守5.5　滙豐估日圓有機會跌穿145
【日圓滙價】日圓曾跌穿143關續創24年低、兌港元一度失守5.5　滙豐估日圓有機會跌穿145
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款