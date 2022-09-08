【碳中和】金風科技擬86億人幣 收購遼寧風電項目

碳中和概念股之一，風電設備供應商金風科技(02208)宣布，擬以86億元人民幣收購遼寧省鐵嶺市100萬千瓦風電項目。金風表示，交易等同以每瓦8.6元人民幣的單瓦價格收購該項目，用於支付收購代價的資金來自自有資金及外部籌資，而項目尚未發生業務，未開設銀行帳戶。

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金風表示，在當前市場一定規模的優質資源較為稀缺的情況下，本次收購有助於公司獲得較優質的大基地項目資源，鎖定100萬千瓦風電項目風機訂單和資產管理服務， 進一步推進公司主營業務的發展、整合資源，提升公司的盈利能力和綜合競爭力，符合金風長期發展戰略。

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