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【碳中和】金風科技擬86億人幣 收購遼寧風電項目

股樓投資 02:03 2022/09/08

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碳中和概念股之一，風電設備供應商金風科技(02208)宣布，擬以86億元人民幣收購遼寧省鐵嶺市100萬千瓦風電項目。金風表示，交易等同以每瓦8.6元人民幣的單瓦價格收購該項目，用於支付收購代價的資金來自自有資金及外部籌資，而項目尚未發生業務，未開設銀行帳戶。

【國泰航空293】國泰冀18至24個月內 聘請逾4000名前線員工  詳情請看【下一頁

金風表示，在當前市場一定規模的優質資源較為稀缺的情況下，本次收購有助於公司獲得較優質的大基地項目資源，鎖定100萬千瓦風電項目風機訂單和資產管理服務， 進一步推進公司主營業務的發展、整合資源，提升公司的盈利能力和綜合競爭力，符合金風長期發展戰略。

【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

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撰文 : 李尚毅

金風科技（02208） 港股

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