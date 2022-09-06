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【中國經濟】習近平：健全關鍵核心技術攻關新型舉國體制

宏觀解讀 22:42 2022/09/06

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中共中央總書記習近平強調，要健全關鍵核心技術攻關新型舉國體制，全面加強資源節約工作。

習近平今午（6日）主持召開中央全面深化改革委員會第27次會議。會議指出，健全關鍵核心技術攻關新型舉國體制，要把政府、市場、社會有機結合起來，科學統籌、集中力量、優化機制、協同攻關。要加強戰略謀劃和系統布局，堅持國家戰略目標導向，瞄準事關中國產業、經濟和國家安全的若干重點領域及重大任務，明確主攻方向和核心技術突破口，重點研發具有先發優勢的關鍵技術和引領未來發展的基礎前沿技術。

要加強黨中央集中統一領導，建立權威的決策指揮體系。要構建協同攻關的組織運行機制，高效配置科技力量和創新資源，強化跨領域跨學科協同攻關，形成關鍵核心技術攻關強大合力。要推動有效市場和有為政府更好結合，強化企業技術創新主體地位，加快轉變政府科技管理職能，營造良好創新生態，激發創新主體活力。

會議提到，要增強全民節約意識，推行簡約適度、綠色低碳的生活方式，反對奢侈浪費和過度消費，努力形成全民崇尚節約的濃厚氛圍。要綜合運用好市場化、法治化手段，加快建立體現資源稀缺程度、生態損害成本、環境污染代價的資源價格形成機制，不斷完善和逐步提高重點產業、重點產品的能耗、水耗、物耗標準，促進資源科學配置和節約高效利用。要處理好利用和節約、開發和保護、整體和局部、短期和長期的關係，既要堅持底線思維，從嚴監督管理，防範化解重大資源風險，也要考慮經濟社會發展現實需要。

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編輯：胡學能

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