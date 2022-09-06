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【能源危機】俄天然氣巨頭Gazprom據報向中國供應天然氣的合同棄用歐元　改為盧布、人民幣

股市 22:28 2022/09/06

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【能源危機】俄天然氣巨頭Gazprom據報向中國供應天然氣的合同棄用歐元　改為盧布、人民幣

彭博報道，俄羅斯天然氣巨頭俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）表示，它將把向中國供應天然氣的合同，從歐元改為盧布和人民幣。

該公司在聲明中表示，該公司今（6日）與中國石油天然氣集團公司就現有合同簽署附加協議。報道引述消息稱，付款所使用的貨幣將為盧布和人民幣，比例各佔50%，即時生效。

今年較早前，美國及其盟國因俄烏衝突而凍結俄羅斯以美元和歐元持有的超過3000億美元的中央銀行儲備，俄羅斯總統普京要求Gazprom在歐洲的主要客戶以盧布支付其天然氣費。有買家拒絕，Gazprom遂切斷供應，而最大的買家則同意莫斯科方面的新條款。

俄羅斯也在與土耳其轉變為用盧布支付天然氣，土耳其沒加入制裁俄羅斯。消息指，最初只有四分一的總額將以盧布支付，其餘都是美元和歐元，但盧布的份額之後會增加。

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編輯：胡學能

經濟 能源危機 地緣政治 中央銀行 石油 天然氣 土耳其 歐洲 莫斯科 俄羅斯

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