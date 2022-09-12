【能源危機】捷克11月起推電力限價每時瓦0.24美元、對能源企業徵稅涉約28億美元　一文看清歐洲能源危機（不斷更新）

全球通脹高企、能源供應緊張，天然氣等價格急飈，歐洲陷入能源危機，自俄烏戰爭以來，向來依賴俄羅斯進口能源的歐盟，基於制裁，歐盟大幅削減來自俄羅斯能源的佔比，同時，英國成為歐洲補氣的「救援者」，向其出口的天然氣大幅增加。為保障冬季天然氣供應，歐盟於7月已要求成員國自願把今年冬季天然氣需求降低15%，但不單歐盟有能源危機，持續大量輸送天然氣的英國也壓力倍增，為求「自保」，未來可能有機會減少供應，加上「北溪一號」不時叫停，西方能源價格持續飛升，歐洲能源危機似乎愈演愈烈，並恐引致金融浩劫，歐元區各決策者已著手解決問題。本文將不斷更新能源危機的相關消息，以便讀者追蹤事件走向。

【9月13日更新】

捷克11月將實行能源限價措施

捷克政府周一（12日）晚宣布，從11月起對電力和天然氣實行限價措施，對應能源價格不斷上漲。總理費亞拉（Petr Fiala）指出，將以最高限價每瓦時6捷克克朗（折合0.24美元），限價涵蓋家庭、企業及個別經營者，周三（14日）將公布針對工業行業的應對措施。

捷克財政部長斯坦尤拉（Zbyněk Stanjura）表示，新措施預算為1300億克朗，計劃向能源公司徵稅，預計可收取700億克朗（折合28億美元）。

【9月12日更新】

歐盟倡強制性減少用電 並對能源企業利潤徵稅

歐盟將提出降低用電量強制性目標，並對能源企業徵稅，將其部分利潤用於輔助消費者，從而以空前措施應對能源危機。

歐盟委員會勢將於本週提出相關措施，但仍需待其成員國批准。根據上週舉行會議顯示，歐盟內部存嚴重分歧，未知委員會主席馮德萊恩計劃在談判後能否保留。

據一份文件草案披露，委員會將提議27個成員國根據石油、天然氣、煤炭和精煉行業企業2022財年所取得應稅超額利潤徵收「特殊和臨時」貢獻。

歐盟更就削減電力需求提出兩項目標：削減總體用電量目標，及在特定高峰時間段降低需求的強制性目標。

並計劃通過限制可再生能源、褐煤或核能等技術所發電力的價格來限制非天然氣發電企業超額收入。草案需於周二（13日）獲歐盟專員批准。隨後周三（14日）於斯特拉斯堡召開歐洲議會全體會議時，馮德萊恩將發表年度國情咨文演講並披露計劃細節。

【9月8日更新】

歐盟倡議緊急削減用電量 設價格上限

歐盟主席馮德萊恩表示，歐盟將提議對俄羅斯天然氣進口價格設限，因必須削減普京用來資助烏克蘭戰爭的收入。她提到，於年初進口天然氣有四成來自俄羅斯，但現時佔比已跌到9%。

馮德萊恩又提議，對低成本發電公司的收入設置上限，它們成本雖低，但市場價格甚高，為該等企業創造巨大的收入。另外，她提出在高峰時段減少用電量的強制性目標。

為降低今年冬季的天然氣和電力成本，據外電引述歐盟草案指，擬對不使用天然氣發電的電力價格上限設定為每兆瓦時200歐羅。

草案亦提出，要求各國減少所有消費者的總用電量10%到15%，以及在高峰時段減少用電量至少5%。此外，歐盟希望與相關證券和銀行監管機構探討，令市場參與者能夠找到抵押品，以滿足追加保證金的要求。

據指，歐盟將會於周五討論相關草案。

普京威脅西方若對俄羅斯石油及天然氣限價 將不會供應能源

俄羅斯總統普京表示，如果西方對俄羅斯石油及天然氣出口實施價格上限，俄羅斯將不會向西方國家供應石油、燃料和天然氣。

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【9月6日更新】

英正敲定400億英鎊能源計劃 擬凍結家庭能源價格

英國新首相卓慧思提議，凍結英國家庭能源價格，估計未來18個月的代價超過1,970億英鎊（2,280億美元）。同時，她正在敲定規模400億英鎊（460億美元）的一攬子支持計畫，以降低企業的能源成本。

西班牙首相桑切斯表示，計畫擴大其節能政策，並可能特別針對具體行業。

歐盟據報會在周五討論遏制能源價格飆升的特別措施，料將對俄羅斯天然氣價格設定限制。有歐盟外交官表示，波蘭政府計畫提議歐盟限制所有進口天然氣價格，包括液化天然氣。

歐洲步入雷曼時刻 挪威國家石油公司：能源企業恐被追1.5萬億美元孖展

歐洲天然氣危機比市場想像中嚴重，已惡化致需要國家緊急注資的地步，成為了歐洲的雷曼時刻。市場緊盯歐盟能源部長周五在布魯塞爾召開緊急會議時，如何部署「流動性應急工具」，成為最迫切的問題，挪威國家石油公司（Equinor ASA）表示，歐洲能源企業做衍生工具對沖，恐被追收1.5萬億美元保證金，否則交易陷入停滯。

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俄羅斯天然氣國企稱恢復供氣取決於西門子能源 西門子反駁「不能理解」

俄羅斯上周宣布再度中斷「北溪一號（Nord Stream 1）」天然氣管道供氣往歐洲，令歐洲能源危機憂慮升級。俄羅斯天然氣國企Gazprom副行政總裁Vitaly Markelov向外電表示，北溪一號恢復供氣取決於西門子能源（Siemens Energy）修復有問題的設備。西門子能源則反駁：「根據周末提供給我們的訊息，我們無法理解（Gazprom）最新表述。」

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【9月5日更新】

歐盟據報將考慮進行特殊干預 包括設天然氣價格上限、暫停電力衍生品交易

俄羅斯宣布無限期暫停北溪一號供應天然氣，市場憂慮歐洲能源供應之際，歐洲部長級官員據報將討論採取特別措施，遏制能源成本飆升，包括設定天然氣價格上限，以及暫停電力衍生品交易等。

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【8月31日更新】

俄天然氣企業Gazprom於9月起停止向歐公用企業Engie輸氣 聲稱涉及合同糾紛

外電報道，俄羅斯天然氣企業Gazprom指，由於涉及合同糾紛，9月起停止向歐洲大型公司企業Engie提供天然氣，預期將加劇歐洲冬季能源供應的擔憂。Gazprom指，Engie沒有全數支付7月的燃氣供應，直至Engie全數償還欠款為止。

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俄羅斯突宣稱「維修」 已暫停「北溪一號」天然氣供應 加劇歐洲能源壓力

俄羅斯天然氣公司Gazprom日前突然宣稱在8月31日宣布至9月3日止維修天然氣管線「北溪一號」，主要停止供應天然氣至德國。Gazprom周三（31日）指，「北溪一號」向歐洲進行的天然氣供應已完全暫停。

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德國8月通脹按年升7.9% 再創近50年新高 當地能源價格按年升逾35%

德國央行預計當地第四季通脹數字將升至10%左右，並認為前景高度不確定，因俄烏戰爭導致大宗商品市場形勢難測。

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【8月30日更新】

德國預告儲夠85%天然氣 炒家速逃急獲利 天然氣期貨跌兩成

北溪管道8月30日因維修而停止供氣前，德國公布天然氣儲氣量為82.75%，比預期快，並預計9月份會儲滿85%的目標，比預期早1個月，炒家隨即獲利，刺激歐洲天然氣期貨一度急跌兩成，歐洲反彈，令美滙指數一度回落至109水平以下。

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【8月24日更新】

天然氣危機恐爆發 美國天然氣期貨突破10美元創13年高 聯儲局加息期恐未完

天然氣危機恐大爆發，環球天然氣期貨價格齊抽升，美國即月天然氣期貨突破10美元，創2009年以來的13年新高，美國通脹問題仍揮之不去。美國天然氣期貨每百萬英熱量單位高見10.01美元，最新報9.893美元，今年以來升幅達1.6倍。

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【8月23日更新】

花旗：明年英國通脹驚見18% 能源帳單1971鎊或升到6000鎊

英國早前公布7月份CPI升幅突破雙位數，按年升10.1%，創40年新高，英倫銀行上周已預期能源價格上升，將令通脹今年內或升至13%新高，花旗則認為英國通脹明年初或突破18%，令央行要大幅加息。

【全文】

北溪管道又將維修 歐警告俄或從此斷氣 歐電價急飈

歐洲天然氣價格再飈升，升13%，北溪天然氣管道將自8月31日停工3天，以做日常維護，市場擔憂該管道在維護完工後可能也無法按計畫恢復服務。歐洲當局警示俄羅斯完全停止對歐供氣的可能性，危及該地區為冬季儲存足夠天然氣的計畫，並給主要經濟體帶來巨大壓力，而家庭和企業面臨的將是巨額賬單。

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【8月12日更新】

一家歐洲銀行同意支付俄羅斯石油過境費 或會恢復向中歐國家輸油

據彭博引述消息人士指，一家歐洲銀行已同意處理俄羅斯石油途經烏克蘭的過境費款項，解決上周輸油中斷的原因，或會恢復向中歐國家輸送石油。

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【7月26日更新】

施羅德：天然氣供應不明朗困擾歐洲經濟 料歐元續受壓

歐元兌美元於1算左右徘徊，施羅德投資固定收益投資組合經理Robbie Boukhoufane認為，雖然貨幣市場已消化歐洲經濟增長前景悲觀的消息，但天然氣供應仍是困擾經濟前景的一大問題，歐洲能否有足夠天然氣儲備過冬，仍將取決於俄羅斯總統普京手握的籌碼，令歐元受壓。

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【7月25日更新】

歐洲天然氣期貨急升近6% 北溪1號一台發動機停止運作 俄方預告後日天然氣流量再下降

俄羅斯早前如期在維修期限屆滿時，重啟北溪1號，恢復向歐洲供應天然氣。不過，由於送往加拿大檢修的渦輪機並未有如期送回俄羅斯，北溪1號天然氣管道的一台發動機在半小時前停止運作。其後俄羅斯天然氣工業股份公司表示，自7月27日起，通過北溪1號的天然氣流量將下降至每日3300萬立方米。

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【7月21日更新】

美財政部副部長Wally Adeyemo：俄石油價格上限料12月落實 助降全球能源價格

美國財政部副部長Wally Adeyemo指出，美國正關注歐盟行動，歐盟已提出設置價格上限想法，並計劃於12月前實施保護禁令。

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【7月12日更新】

IEA：全球將爆發歷來最嚴重的能源危機 歐洲今年冬季將非常困難

國際能源組織（IEA）執行總裁Fatih Birol表示，全球能源供應緊絀，將導致能源及燃料價格飈升的情況變得更糟，無論以深度或複雜程度來看，世界從未經歷過如此嚴重的大型能源危機，「我們可能還未看到最壞情況，而這將影響全球世界」。

【全文】

【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華