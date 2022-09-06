▲ 【能源危機】挪威國家石油公司：能源企業恐被追1.5萬億美元孖展 一文看清歐洲能源危機（不斷更新）

全球通脹高企、能源供應緊張，天然氣等價格急飈，歐洲陷入能源危機，自俄烏戰爭以來，向來依賴俄羅斯進口能源的歐盟，基於制裁，歐盟大幅削減來自俄羅斯能源的佔比，同時，英國成為歐洲補氣的「救援者」，向其出口的天然氣大幅增加。為保障冬季天然氣供應，歐盟於7月已要求成員國自願把今年冬季天然氣需求降低15%，但不單歐盟有能源危機，持續大量輸送天然氣的英國也壓力倍增，為求「自保」，未來可能有機會減少供應，加上「北溪一號」不時叫停，西方能源價格持續飛升，歐洲能源危機似乎愈演愈烈，並恐引致金融浩劫，歐元區各決策者已著手解決問題。本文將不斷更新能源危機的相關消息，以便讀者追蹤事件走向。

【9月6日更新】

【歐洲金融浩劫】歐洲步入雷曼時刻 挪威國家石油公司：能源企業恐被追1.5萬億美元孖展

歐洲天然氣危機比市場想像中嚴重，已惡化致需要國家緊急注資的地步，成為了歐洲的雷曼時刻。市場緊盯歐盟能源部長周五在布魯塞爾召開緊急會議時，如何部署「流動性應急工具」，成為最迫切的問題，挪威國家石油公司（Equinor ASA）表示，歐洲能源企業做衍生工具對沖，恐被追收1.5萬億美元保證金，否則交易陷入停滯。

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【北溪一號】俄羅斯天然氣國企稱恢復供氣取決於西門子能源 西門子反駁「不能理解」

俄羅斯上周宣布再度中斷「北溪一號（Nord Stream 1）」天然氣管道供氣往歐洲，令歐洲能源危機憂慮升級。俄羅斯天然氣國企Gazprom副行政總裁Vitaly Markelov向外電表示，北溪一號恢復供氣取決於西門子能源（Siemens Energy）修復有問題的設備。西門子能源則反駁：「根據周末提供給我們的訊息，我們無法理解（Gazprom）最新表述。」

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【9月5日更新】

【歐洲能源危機】歐盟據報將考慮進行特殊干預 包括設天然氣價格上限、暫停電力衍生品交易

俄羅斯宣布無限期暫停北溪一號供應天然氣，市場憂慮歐洲能源供應之際，歐洲部長級官員據報將討論採取特別措施，遏制能源成本飆升，包括設定天然氣價格上限，以及暫停電力衍生品交易等。

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【8月31日更新】

【歐洲能源危機】俄天然氣企業Gazprom於9月起停止向歐公用企業Engie輸氣 聲稱涉及合同糾紛

外電報道，俄羅斯天然氣企業Gazprom指，由於涉及合同糾紛，9月起停止向歐洲大型公司企業Engie提供天然氣，預期將加劇歐洲冬季能源供應的擔憂。Gazprom指，Engie沒有全數支付7月的燃氣供應，直至Engie全數償還欠款為止。

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【歐洲能源危機】俄羅斯突宣稱「維修」 已暫停「北溪一號」天然氣供應 加劇歐洲能源壓力

俄羅斯天然氣公司Gazprom日前突然宣稱在8月31日宣布至9月3日止維修天然氣管線「北溪一號」，主要停止供應天然氣至德國。Gazprom周三（31日）指，「北溪一號」向歐洲進行的天然氣供應已完全暫停。

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【德國經濟】德國8月通脹按年升7.9% 再創近50年新高 當地能源價格按年升逾35%

德國央行預計當地第四季通脹數字將升至10%左右，並認為前景高度不確定，因俄烏戰爭導致大宗商品市場形勢難測。

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【8月30日更新】

【歐洲危機】德國預告儲夠85%天然氣 炒家速逃急獲利 天然氣期貨跌兩成

北溪管道8月30日因維修而停止供氣前，德國公布天然氣儲氣量為82.75%，比預期快，並預計9月份會儲滿85%的目標，比預期早1個月，炒家隨即獲利，刺激歐洲天然氣期貨一度急跌兩成，歐洲反彈，令美滙指數一度回落至109水平以下。

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【8月24日更新】

【解構能源危機】天然氣危機恐爆發 美國天然氣期貨突破10美元創13年高 聯儲局加息期恐未完

天然氣危機恐大爆發，環球天然氣期貨價格齊抽升，美國即月天然氣期貨突破10美元，創2009年以來的13年新高，美國通脹問題仍揮之不去。美國天然氣期貨每百萬英熱量單位高見10.01美元，最新報9.893美元，今年以來升幅達1.6倍。

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【8月23日更新】

【英國經濟】花旗：明年英國通脹驚見18% 能源帳單1971鎊或升到6000鎊

英國早前公布7月份CPI升幅突破雙位數，按年升10.1%，創40年新高，英倫銀行上周已預期能源價格上升，將令通脹今年內或升至13%新高，花旗則認為英國通脹明年初或突破18%，令央行要大幅加息。

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【歐洲危機】北溪管道又將維修 歐警告俄或從此斷氣 歐電價急飈

歐洲天然氣價格再飈升，升13%，北溪天然氣管道將自8月31日停工3天，以做日常維護，市場擔憂該管道在維護完工後可能也無法按計畫恢復服務。歐洲當局警示俄羅斯完全停止對歐供氣的可能性，危及該地區為冬季儲存足夠天然氣的計畫，並給主要經濟體帶來巨大壓力，而家庭和企業面臨的將是巨額賬單。

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【8月12日更新】

【能源供應】一家歐洲銀行同意支付俄羅斯石油過境費 或會恢復向中歐國家輸油

據彭博引述消息人士指，一家歐洲銀行已同意處理俄羅斯石油途經烏克蘭的過境費款項，解決上周輸油中斷的原因，或會恢復向中歐國家輸送石油。

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【7月26日更新】

【歐元走勢】施羅德：天然氣供應不明朗困擾歐洲經濟 料歐元續受壓

歐元兌美元於1算左右徘徊，施羅德投資固定收益投資組合經理Robbie Boukhoufane認為，雖然貨幣市場已消化歐洲經濟增長前景悲觀的消息，但天然氣供應仍是困擾經濟前景的一大問題，歐洲能否有足夠天然氣儲備過冬，仍將取決於俄羅斯總統普京手握的籌碼，令歐元受壓。

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【7月25日更新】

【俄烏衝突】歐洲天然氣期貨急升近6% 北溪1號一台發動機停止運作 俄方預告後日天然氣流量再下降

俄羅斯早前如期在維修期限屆滿時，重啟北溪1號，恢復向歐洲供應天然氣。不過，由於送往加拿大檢修的渦輪機並未有如期送回俄羅斯，北溪1號天然氣管道的一台發動機在半小時前停止運作。其後俄羅斯天然氣工業股份公司表示，自7月27日起，通過北溪1號的天然氣流量將下降至每日3300萬立方米。

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【7月21日更新】

【俄烏衝突】美財政部副部長Wally Adeyemo：俄石油價格上限料12月落實 助降全球能源價格

美國財政部副部長Wally Adeyemo指出，美國正關注歐盟行動，歐盟已提出設置價格上限想法，並計劃於12月前實施保護禁令。

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【7月12日更新】

【能源危機】IEA：全球將爆發歷來最嚴重的能源危機 歐洲今年冬季將非常困難

國際能源組織（IEA）執行總裁Fatih Birol表示，全球能源供應緊絀，將導致能源及燃料價格飈升的情況變得更糟，無論以深度或複雜程度來看，世界從未經歷過如此嚴重的大型能源危機，「我們可能還未看到最壞情況，而這將影響全球世界」。

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