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【飲食業】室內釣蝦場消暑親子樂　疫情通脹營運有壓力

商業 11:30 2022/09/07

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室內釣蝦場是近年市民的新去處，不受天氣影響。(資料圖片)

天氣炎熱而不穩定，未能外遊下港人都在尋找消閒活動，室內釣蝦場是近年的新去處，受訪市民陳先生與家人前來，覺得氣氛環境比從前大有改善，而且有冷氣較舒適，大約遊玩2小時左右，以後也會不時光顧。成為「蝦友」約2年的蕭生有自費購買釣蝦工具，平均每1至2周到蝦場。

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HALLO LAND釣蝦場負責人陳先生表示開業約5年，今年初第5波疫情影響下亦需停業，至4月底重開後，同期生意比去年有較大反彈，他相信是受到防疫影響大眾倍感鬱悶，加上消費券發放刺激所致，情況有持續到8月份。陳先生形容「第5波時曾擔心往後會持續差，截至暑假結束近數月要比預期好」，表示今個暑假的生意比5至6月有輕微增長約一成，客人有家庭、情侶、單人等，亦有團體包場作員工娛樂或團隊培訓活動。

同樣開業約5年的蝦立方休閒娛樂釣蝦場負責人鄭先生稱，注意到第5波疫情重開後有多了人接觸釣蝦，他相信不能外遊是因素之一，室內釣蝦舒適之餘亦健康，能吸引到親子和情侶等，近期暑假生意會好一些算是預期以內，周末多會滿座，平日人流相對少一些。他提到最近因收緊「宴會」快測要求，對團體客包場有影響，對中秋生意亦傾向保守。

兼賣釣具培養回頭客

釣蝦場收費已包括基本釣具，對於有意培養興趣的客人，場內亦有兼售釣蝦用具，不過HALLO LAND表示釣具並非主要收入僅不足一成，負責人陳先生稱「售賣釣具賺不多，但能造成誘因增加客人多來釣蝦」，間接增加生意。蝦立方負責人鄭先生亦表示釣具不賺錢，用意都是培養客人回頭光顧為主。

免釣流水蝦亦有市場

釣蝦場屬「即釣即燒」，市民擔心釣技不佳也會考慮任食流水蝦燒烤，提供自助即撈流水蝦燒烤的蝦蝦燒負責人石先生表示，疫下難外遊加上同類食肆在東南亞流行，便在20年下旬開業，惟第5波疫情禁堂食令生意大跌9成，4月重開後加上當時首輪消費券對生意有1至2成幫助。暑假整體生意額回到去年同期，二輪消費券效應約一成以內，相信跟通脹下市民「勒緊褲頭」有關。隨9月開學及疫情疫變化，生意有見趨淡。

通脹升若加價憂失客

不過，今年以來的通脹令經營壓力增加，HALLO LAND表示早前食材因為供港物流等延誤上升，蝦源來貨價最近才見稍有回落。蝦立方形容今年累計不同食材來貨平均已上升2至3成，加上經濟氣氛弱，鄭先生坦言「不敢加價，擔心嚇走客人」，經營面對「賺得少、蝕得多」的困難。蝦蝦燒亦反映不同食材上升一成半至三成，同樣擔心加價會減少客源。受訪商戶都選擇盡量吸收成本。

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記者:王浩賢

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