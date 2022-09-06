【中國經濟】牛津經濟研究院預測中國GDP「新常態」　2030年前年均增長僅4.5%

▲ 牛津經濟研究院預測，內地2030年之前平均經濟增長僅4.5%。

牛津經濟研究院預測，2030年之前，內地平均經濟增長為4.5%，2030至2040年間的平均增長預測更將放緩至僅約3%。該院直言，中央在2035年或之前將中國GDP倍增的目標料無法達成，因期內年均經濟增長須達4.7%，始能達成有關目標。

牛津經濟研究院解釋，受累人口挑戰、中國經濟上有機會與美國或其盟友脫鉤、金融風險處理失誤，以及房地產持續下跌這些因素，中國實質經濟增長甚至可能遜於上述基本預測。

隨著內地勞動人口持續收縮，牛津經濟研究院料中國經濟增長將須依賴持續的大量投資，以及相對快速的生產力增長。該院預測，中國與美國及其盟友在貿易與科技上的脫鉤，將導致中國生產力提升速度放緩。中國每年經濟增長，料因此減少0.3至0.6個百分點。

展望未來10年，牛津經濟研究院料中國經濟增長主要受實物資本增加所推動，惟在債務水平上升的情況下，中國的高水平實物投資料將難以維持下去。該院更指，一旦投資速度放緩至更為正常之水平，除非投資效率取得戲劇性改善，否則中國經濟增長將大跌。

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記者：余倩敏