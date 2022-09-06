【俄烏戰爭】俄最大銀行Sberbank 以人民幣提供企業貸款

據《國際文傳電訊社》（IFX）報導，俄羅斯最大銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）已開始提供人民幣企業貸款業務。

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Sberbank執委會第一副主席Alexander Vedyakhin在一論壇表示，該行現已開始發放人民幣貸款，且預計需求可觀。IFX報導亦指出，雖然Sberbank亦積極推動以印度盧比提供貸款，但目前為止，印度盧比貸款的需求並不積極。

此外，Sberbank計劃在本年秋、冬季重返債券市場，考慮在傳統工具之外發行以人民幣計價的債券。

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責任編輯：何珊如