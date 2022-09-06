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【元宇宙】日MOS BURGER加入元宇宙　月面店迎合數碼世代宣傳

商業 20:23 2022/09/06

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日本MOS BURGER推出虛擬店「MOS BURGER ON THE MOON」，在元宇宙社交平台VRChat內可任意參觀。(日本MOS BURGER圖片)

元宇宙（Metaverse）變得炙手可熱，企業都在摸索其發展商機，日本MOS FOOD SERVICES就為旗下MOS BURGER推出虛擬店「MOS BURGER ON THE MOON」，在元宇宙社交平台VRChat內可任意參觀。

【芯片供應】SK海力士響應政府芯片計劃　斥855億港元建新廠

據了解今次的活動是要配合該店新推出的新口味食品「月見Focaccia」作宣傳，並希望藉此在中長期加強與數碼原生代消費者的接觸。MOS FOOD SERVICES發言人安藤芳德表示，今次從新產品「月見」（即半熟雞蛋）聯想到月球，以至虛擬空間及元宇宙，面向隨網絡誕生成長的Z世代，採用與傳統以年齡性別區分營銷策略的不同做法，與Z世代共同創造新商品及介紹途徑。

為配合宣傳，當地東京3間店舖亦會設立體驗區，客人可以免費體驗在元宇宙內的月球店製作「月見Focaccia」。該企亦計劃將來元宇宙與實體店融合的可能性。雖然目前的環境下擴張實體店有不少風險，仍計劃開設50間店舖。另一方面在虛擬店的原創意念想要跨越到實體店，也埋藏了新潛力，例如在元宇宙店內製原創口味漢堡，並可跟實體店互動實現製作現成食品。

是次宣傳除了加入元宇宙要素外，在日本亦有配合播出聯乘動漫《美少女戰士》的原創廣告，預定9月14日至11月中旬發售。

日本MOS BURGER推出新口味，聯乘動漫《美少女戰士》廣告宣傳。（日本MOS BURGER圖片）

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責任編輯:王浩賢

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