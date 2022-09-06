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【國際科技】 IG 不當處理青少年個資 愛爾蘭重罰4.05 億歐元巨額

環球政經 20:13 2022/09/06

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愛爾蘭監管機構資料保護委員會 (DPC) 發言人表示，由2020年起 ，針對Instagram 對社群媒體平台的兒童及青少年個人數據處理的調查後，決議對 Instagram 處以 4.05 億歐元 (4.02 億美元) 的巨額罰款，罰款創下歷史新高。餘下細節則將於下周對外公布。

由於Meta的歐盟總部位設於愛爾蘭，因此由 DPC 監管。DPC 於調查指出，Instagram 允許13 至 17 歲的兒童及青少年用戶經營企業帳戶，此舉可能公開用戶的電話號碼或電子郵件地址。

Instagram 母公司 Meta （美：META） 發言人表示，Instagram 計劃提出上訴，亦表示Instagram 一年多前已更新設定及發布新功能，以確保青少年用户的資訊安全和隱私性。

另外，蘋果（美：AAPL）、Google母公司Alphabet（美：GOOGL）等其他科技巨頭公司的歐盟總部亦同樣設立在愛爾蘭。

 

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責任編輯：何珊如

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