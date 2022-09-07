【中秋好去處】佐敦谷水道啟德河現巨型月亮 一文看清港九新界中秋綵燈展

今個周六（10日）是中秋節，不少市民更可享受一連三天的假期，多個地區也舉辦中秋相關活動。其中渠務署在佐敦谷水道和啟德河舉辦以「中秋明月」和「河道活化」為主題的中秋綵燈會，與市民共慶佳節和特區成立25周年。康文署也於港九新界各區也有舉辦壬寅年中秋綵燈展。

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由即日起至本月18日，渠務署該署在佐敦谷水道和啟德河中設置巨型月亮綵燈，並於河道兩旁懸掛雀鳥造型綵燈。佐敦谷水道的拱門步道也增設燈飾和銀杏葉裝飾。

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發展局局長甯漢豪表示，渠務署推展河道活化工程，改善河道排洪能力，積極將創新意念融入工程設計，以提升河道的生態和觀賞價值，並將河道活化成公共空間。佐敦谷水道在佐敦谷明渠活化工程下，以河畔城市概念活化而成，展現加強生物多樣性、綠化河道、增加公共休憩空間、帶動近水文化等多項設計元素。正在施工的活化翠屏河計劃結合園境美化和生態元素，在區內打造綠化河道走廊，美化社區。

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康文署也於9月7日至12日舉辦壬寅年中秋綵燈展，為市民大眾增添節日氣氛，同時也慶祝香港特別行政區成立25周年。多組中秋綵燈將在維多利亞公園、東涌文東路公園及大埔海濱公園展出，而現正在香港文化中心露天廣場設置的光影藝術裝置《無間擁抱》會展出至9月25日。

以上場地的亮燈時間為每日下午6時30分至晚上11時，中秋節（10日）當晚的亮燈時間將延長至凌晨12時。惟因應2019冠狀病毒病疫情，將不設表演和文娛活動項目。

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綵燈展的亮點是位於維多利亞公園（維園）的《圓月故事》綵燈光影展，三個月亮球體組成，高度由三米至四點五米，呈現滿月、山巒及兔子，配合燈光顏色及亮度的變化，展示月兔相融的溫馨場景。《圓月故事》綵燈光影展將展出至9月25日。



在維園展示的還有多組不同主題的綵燈，包括由本地紮作藝術家許嘉雄以中式帆船載着康文署吉祥物「活力仔」及「思文喵」為主題創作、約7米高的大型綵燈《雙星伴月慶團圓》；另有由中小學學生親手製作的花燈、以駿馬和明月為題的大型走馬燈、十二星座的綵燈及令人重拾童趣的懷舊燈籠，營造歡欣共慶氣氛。

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東涌文東路公園的燈飾以「花願‧樂園」為題，以滿園花海配合林鳥、繁花和小熊貓等五個綵燈組，帶給市民色彩繽紛的樂園。



大埔海濱公園以「團圓月‧月圓願」為主題，於公園內的水池、草地、香港回歸紀念塔等特色景點設置大型走馬燈、以許願紙鶴、紙船、孔明燈為造型等綵燈，寓意人月兩團圓。

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記者：陳詠妍