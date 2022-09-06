【電子煙股】思摩爾股價升約6%　獲兩執董包括CEO共斥資逾8200萬元增持

電子煙龍頭思摩爾國際 （06969） 公布，董事會主席、行政總裁、執行董事及控股股東之一陳志平今日（6日）通過他全資控股的公司SMR & Alon Limited，在公開市場以每股平均價格約13元購入合共384萬思摩爾國際股份，總代價為4990.4萬元，佔公司已發行股本約0.06% 。買股後，SMR & Alon Limited於約19.98億股股份中擁有權益，佔公司已發行股本總額約32.83%。

公司執行董事熊少明亦於今日通過他全資控股的公司Andy Xiong Holding Limited，在公開市場以每股平均價格約12.99元購入合共250萬股思摩爾國際股份，總代價約3247.7萬元，佔公司已發行股本約0.04%。買股後，Andy Xiong Holding Limited於2.8億股股份中擁有權益，佔公司已發行股本總額約4.6%。

思摩爾國際今日除淨，早段曾跌2.1%，低見12.32元，及後轉升最多6.4%，見13.38元，收報13.32元，升5.9%。

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編輯：胡學能