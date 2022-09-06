【日圓匯率】日圓再跌穿24年新低 兌港元低見5.51

日圓持續貶值，日圓兌每美元失守141水平，低見141.87，即每百日圓兌港元低見5.51。有市場分析指，日圓跌勢或已觸發部分止蝕買盤。

日本財務大臣鈴木俊一表示，日圓大幅波動是不理想的，他正以極大的緊迫感，關注外匯市場波動性上升，且不希望因日圓疲軟令經濟出現劇烈波動。

同場加映：【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

自年初起日本及美國的貨幣政策分歧，使日圓已下跌二成或以上。鑑於美國聯儲局取態鷹派，市場確認其繼續加速升息的決心，預計日本堅守低利率的分歧會繼續擴大。



獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，預料美匯指數突破110，有機會上見111.3。美匯持續強勢下，相信日圓及韓圜等貨幣較弱，其中日圓兌美元在今年底有機會低見150。

【延伸閱讀】花旗下調恒指年底目標至23456點 另推薦7隻首選港股 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映：【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：何珊如