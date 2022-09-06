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【投資分析】瑞士百達：全球利率上升　新興市場ESG債券前景可觀

環球政經 19:53 2022/09/06

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瑞士百達資產管理新興市場固定收益主管戴悅思 (Mary-Therese Barton) 發表市場評論認為，雖然全球利率上升和市場波動嚴重影響了債券的供需，尤其對新興市場而言，但向環境、社會和治理（ESG）因素傾斜的債券，越來越受到發行人和投資者的青睞。

戴悅思稱，全球利率上升和市場波動嚴重影響了債券的供需，尤其對新興市場而言。向環境、社會和治理（ESG）因素傾斜的債券，越來越受到發行人和投資者的青睞。2022年上半年，新興市場借款人發行了總計819億美元的ESG債券，與2021年同期相比增長了2%。

同場加映：【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

戴悅思指，新興市場ESG債券發行熱度不減，與總體固定收益市場的發行情況形成鮮明對比。與發達國家相比，新興市場往往在ESG因素方面還有很多發展提升空間，這也是投資者格外關注新興市場ESG掛鉤債券發行的原因之一。新興市場還受益於「綠色溢價」，即投資者願為此類債券支付的溢價，導致債券收益率下降，從而減少了發行人的借貸成本。

戴悅思認為，新興市場ESG債券可提供與發達市場高收益債券相當的收益率，而其信貸風險則顯著較低。在市場波動加劇和利率攀升的情況下，新興市場ESG債券尤其具吸引力。

戴悅思預計，新興市場的ESG債券將繼續增長。瑞士百達資產管理及國際金融協會的研究表明，到2023年，新興市場ESG債券年發行量預計將達到3,600億美元。這將為新興經濟體帶來更多資本，從而實現聯合國2030年可持續發展目標。

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責任編輯：黃苑筠

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