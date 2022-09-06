【大行報告】新規消除監管風險 京東健康目標價上調至77元

大和研究報告指中國市場監管總局發布《藥品網絡銷售監督管理辦法》，新規有助消除京東健康（06618）在監管不確定性，由於當局提供3個月的寬限期，相信京東健康管理層將靈活應對監管要求變化，重申至買入評級，上調目標價由75元至77元。京東健康周二（6日）收報51.8元，跌2.1%。



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京東健康表示已針對網絡藥品銷售監管的不同場景制定後備計劃，預期監管調整對其業務影響不大。該行指，由於第三方銷售業務為公司貢獻較高利潤的收入來源，相信新規出臺後市場對京東毛利率的擔憂也可能緩解。



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為了規範藥品網絡銷售和藥品網絡交易平台服務活動，保障公眾用藥安全，上周四（1日），當局發布的《藥品網絡銷售監督管理辦法》，對藥品網絡銷售管理、平台責任履行、監督檢查措施及法律責任作出了規定，規範網售處方藥的問題，並將於12月1日起執行。

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撰文：鄭昊彤