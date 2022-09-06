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【科技巨頭】FAANG已經過時　分析師：應升級做MATANA

環球政經 19:44 2022/09/06

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FAANG，即Facebook（現更名為Meta（美：META））、Apple（美：AAPL） 、 Amazon （美：AMZN）、 Netflix（美：NFLX）和Google的縮寫，一般被視為美股科企的佼佼者。不過，Constellation Research 首席分析師兼創始人Ray Wang表示，FANNG已經過時，是時候重新評估FAANG縮寫，並提出MATANA作為科企巨頭的領頭羊。

Ray Wang接受《雅虎財經》訪問時稱，MATANA是FAANG的升級版，MATANA即微軟（Microsoft，美：MSFT）、蘋果（Apple，美：AAPL）、特斯拉（Tesla，美：TSLA）、Google母公司Alphabet（美：GOOGL）、英偉達（Nvidia，美：NVDA）和亞馬遜（Amazon，美：AMZN）的首字母縮寫。此組合去掉了Meta和Netflix，同時增加了微軟、特斯拉和英偉達。

Ray Wang認為，現在Meta和Netflix都應該重新評估的情況，尤其是Meta，該公司需要新計劃。Ray Wang指，除了廣告之外，Facebook還必須尋找新營運模式，「新業務會是智能眼鏡嗎？會是元宇宙嗎？目前還未看到方向，這正正是挑戰所在。」

至於Netflix，Ray Wang認為，其採用的訂閱模式，對業務的盈利增長前景是一個疑問。Ray Wang說，「Netflix被剔除的原因是，還可以增加多少訂戶？你還能再多處理多少訂閱？」他指Netflix應參考迪士尼的營運模式，「植入廣告是他們可以做的，以及進行作品授權。看看迪士尼是怎麼賺錢的。」

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Ray Wang強調，微軟一般被視為科技領先的傳統企業，應該被包括在科技最頂尖的代表中。事實上，曾有時FAANG亦會稱為FAAMNG，當中微軟則被包括在內。他指，微軟不僅僅擁有企業對企業（B2B）和消費者業務，並同時在兩者取得成功，微軟亦很適合元宇宙、擁有很好的雲端計算服務和遊戲業務。

特斯拉和英偉達則是兩個新加入的企業。特斯拉作為電動車的開拓者，已是一個眾所周知的成功故事。

Ray Wang稱，英偉達不僅是晶片、數據中心或遊戲，其在人工智能、元宇宙、先進計算均佔優勢，加上他們建立夥伴關係的方式，將在相當長一段時間內佔據主導地位

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責任編輯：黃苑筠

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