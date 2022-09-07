瑞銀指本地股估值已反映風險 另推薦6隻最喜愛港股

瑞銀發表港股策略報告，指出由於美國加快加息步伐，加上市場關注全球經濟會否出現衰退，追蹤本地股的MSCI香港指數在8月期間下跌4%，表現落後於MSCI亞太區（日本除外）指數。該行又指，現時MSCI香港指數的12個月預測市盈率約13.6倍，較歷史平均值低1個標準差，估值上已反映融資成本增加和盈利下調的風險。瑞銀同時發表最新最喜愛港股名單，覆蓋6隻港股。

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瑞銀最新最喜愛港股名單：

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瑞銀估計，MSCI香港指數成分股2022至2023財年每股盈利增長8%至11%。由於政府發放新一輪消費券，加上疫情自高峰降溫，瑞銀估計，本港經濟下半年表現較上半年改善之下，將緩和本地股盈利預測的下調壓力。

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