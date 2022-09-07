  • 29°C
香港時間 : 2022907日 (週三) 20:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

瑞銀指本地股估值已反映風險 另推薦6隻最喜愛港股

股樓投資 19:44 2022/09/07

分享：

分享：

瑞銀發表港股策略報告，指出由於美國加快加息步伐，加上市場關注全球經濟會否出現衰退，追蹤本地股的MSCI香港指數在8月期間下跌4%，表現落後於MSCI亞太區（日本除外）指數。該行又指，現時MSCI香港指數的12個月預測市盈率約13.6倍，較歷史平均值低1個標準差，估值上已反映融資成本增加和盈利下調的風險。瑞銀同時發表最新最喜愛港股名單，覆蓋6隻港股。

【國泰航空293】國泰冀18至24個月內 聘請逾4000名前線員工  詳情請看【下一頁

瑞銀最新最喜愛港股名單：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

瑞銀估計，MSCI香港指數成分股2022至2023財年每股盈利增長8%至11%。由於政府發放新一輪消費券，加上疫情自高峰降溫，瑞銀估計，本港經濟下半年表現較上半年改善之下，將緩和本地股盈利預測的下調壓力。

花旗下調恒指年底目標至23456點 另推薦7隻首選港股  詳情請看【下一頁

【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

友邦保險（01299） 港股

上一篇文章

【投資熱話】市況波動難捉緊投資機會? 中銀香港推碎股易服務 助投資者免佣沽碎股

下一篇文章

【消費情報】沙田好運中心翻新後首辦市集 下周起推期間限定消費獎賞活動 送秋日限定福袋及超市禮券
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

兩個月減價75萬　沙田全輝中心兩房375萬易手
兩個月減價75萬　沙田全輝中心兩房375萬易手
【筍工推介】律政司招聘合約傭工 月薪最高可達21,875元 小六以下學歷亦可申請
【筍工推介】律政司招聘合約傭工 月薪最高可達21,875元 小六以下學歷亦可申請
【日圓匯率】日圓再跌穿24年新低 兌港元低見5.51
【日圓匯率】日圓再跌穿24年新低 兌港元低見5.51
【中秋好去處】佐敦谷水道啟德河現巨型月亮 一文看清港九新界中秋綵燈展
【中秋好去處】佐敦谷水道啟德河現巨型月亮 一文看清港九新界中秋綵燈展
【家居設計】如何裝修納米樓？ 一人居住272呎開放式單位 32.8萬造迷你複式設計
【家居設計】如何裝修納米樓？ 一人居住272呎開放式單位 32.8萬造迷你複式設計
【一技傍身】大批新樓入伙驗樓師搶手 驗樓師專業證書課程學費只需$4950 完成課程後接5宗工作或可回本
【一技傍身】大批新樓入伙驗樓師搶手 驗樓師專業證書課程學費只需$4950 完成課程後接5宗工作或可回本
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款