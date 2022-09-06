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【歐洲金融浩劫】歐洲步入雷曼時刻　挪威國家石油公司：能源企業恐被追1.5萬億美元孖展

股市 19:16 2022/09/06

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【金融浩劫】歐洲步入雷曼時刻　挪威國家石油公司：能源企業恐被追1.5萬億美元孖展

歐洲天然氣危機比市場想像中嚴重，已惡化致需要國家緊急注資的地步，成為了歐洲的雷曼時刻。市場緊盯歐盟能源部長周五在布魯塞爾召開緊急會議時，如何部署「流動性應急工具」，成為最迫切的問題，挪威國家石油公司（Equinor ASA）表示，歐洲能源企業做衍生工具對沖，恐被追收1.5萬億美元保證金，否則交易陷入停滯。

俄羅斯7月開始，已頻頻削減北溪管道的天然氣供應，德國當時已警告，俄羅斯削減歐洲天然氣供應，可能引發能源市場崩潰，影響力不亞於當年雷曼兄弟引爆金融危機。因為能源供應商被迫以高價填補供應缺口，虧損正日益增加。德國經濟部長指，如果虧損大到企業不能承受，整個市場就會崩塌，產生能源系統的雷曼效應。

挪威國家石油公司的天然氣和電力高級副總裁Helge Haugane表示，實物市場正在運作之際，問題集中在衍生品交易，稱該公司對於1.5萬億美元的估計是「保守的」。

據外電報道，在演變成金融浩劫之前，德國、瑞士及芬蘭將向能源公司提供信貸便利。

值得留意的是，現時歐洲貨幣轉向收緊政策，若對能源企業及金融機構注資，便會影響加息步伐，周四的歐洲議息會議及周五的能源部長會議將非常關鍵。

【北溪一號】俄羅斯天然氣國企稱恢復供氣取決於西門子能源　西門子反駁「不能理解」

【歐洲能源危機】歐盟據報將考慮進行特殊干預　包括設天然氣價格上限、暫停電力衍生品交易

【歐洲能源危機】俄天然氣企業Gazprom於9月起停止向歐公用企業Engie輸氣　聲稱涉及合同糾紛

記者：譚志偉

美股 商品 新能源 宏觀分析 經濟衰退 貨幣政策 能源供應 天然氣 經濟 布魯塞爾

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