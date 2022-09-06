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【騰訊700】騰訊雲獲Asian Technology Excellence Awards 2022三獎 於東南亞推出逾400種行業雲解決方案和產品

股樓投資 19:31 2022/09/06

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騰訊（00700）旗下雲業務品牌騰訊雲於近日舉辦的「Asian Technology Excellence Awards 2022」榮獲三項殊榮，包括 Indonesia Technology Excellence Award for Infrastructure Technology - Financial Services、Thailand Technology Excellence Award for Cloud - Media & Entertainment 以及 Philippines Technology Excellence Award for Cloud - Financial Services，體現騰訊雲作為領先業界的雲服務供應商，協助東南亞區內企業簡化業務營運方面的貢獻。

同場加映：【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

騰訊雲國際東南亞區副總裁 Krittee Manoleehagul 表示，很榮幸於 Asian Technology Excellence Awards 2022 勇奪三項殊榮，同時透過與 Ookbee 和 Bank Neo Commerce 等企業的合作，再次引證騰訊雲高性能、高質素及出色可靠的雲服務。透過騰訊雲平台，期望能支援更多東南亞以至全球的企業及機構，在他們的數碼化進程中助一臂之力。

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騰訊雲在東南亞地區重點投放於娛樂、銀行金融機構、零售、電商、遊戲及教育等主要行業。為滿足各行各業客戶的多樣化需求，騰訊雲推出了超過 400 種行業領先的雲解決方案和產品。此外，騰訊雲擁有一個不斷發展的廣泛基礎設施網絡，在全球營運的可用區高達 70 個、覆蓋26 個地理區域。單單在東南亞，騰訊雲已經有四個數據中心落戶新加坡，而印尼和泰國亦分別有兩個數據中心，旨在滿足不斷增長的客戶需求。

同場加映：【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

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記者：張以正

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