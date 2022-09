【騰訊700】騰訊雲獲Asian Technology Excellence Awards 2022三獎 於東南亞推出逾400種行業雲解決方案和產品

騰訊(00700)旗下雲業務品牌騰訊雲於近日舉辦的「Asian Technology Excellence Awards 2022」榮獲三項殊榮,包括 Indonesia Technology Excellence Award for Infrastructure Technology - Financial Services、Thailand Technology Excellence Award for Cloud - Media & Entertainment 以及 Philippines Technology Excellence Award for Cloud - Financial Services,體現騰訊雲作為領先業界的雲服務供應商,協助東南亞區內企業簡化業務營運方面的貢獻。

騰訊雲國際東南亞區副總裁 Krittee Manoleehagul 表示,很榮幸於 Asian Technology Excellence Awards 2022 勇奪三項殊榮,同時透過與 Ookbee 和 Bank Neo Commerce 等企業的合作,再次引證騰訊雲高性能、高質素及出色可靠的雲服務。透過騰訊雲平台,期望能支援更多東南亞以至全球的企業及機構,在他們的數碼化進程中助一臂之力。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

騰訊雲在東南亞地區重點投放於娛樂、銀行金融機構、零售、電商、遊戲及教育等主要行業。為滿足各行各業客戶的多樣化需求,騰訊雲推出了超過 400 種行業領先的雲解決方案和產品。此外,騰訊雲擁有一個不斷發展的廣泛基礎設施網絡,在全球營運的可用區高達 70 個、覆蓋26 個地理區域。單單在東南亞,騰訊雲已經有四個數據中心落戶新加坡,而印尼和泰國亦分別有兩個數據中心,旨在滿足不斷增長的客戶需求。

記者:張以正