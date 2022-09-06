【恒大3333】瀋陽國企擬通過公開拍賣　接手恒大僅餘的盛京銀行股權

▲ 【恒大3333】瀋陽國資委擬通過公開拍賣 接手恒大僅餘的盛京銀行股權

恒大集團 （03333） 此前因未能還款，手上作為質押的12.82億股盛京銀行 （02066） 股份被執行，並於今月公開拍賣。據外電引述消息指，中國瀋陽國資委據悉已安排下屬國企，參與當地法院舉行的司法拍賣，接手恒大僅餘的盛京銀行股權。



據阿里巴巴 （09988） 旗下司法拍賣平台的信息顯示，遼寧省瀋陽市中級人民法院於9月6日10時至9月7日10時止拍賣恒大持有的12.8億股盛京銀行股份。而目前僅1人報名。



據知情人士指，競投恒大該筆股權的報名機構為瀋陽市國資委下屬國企。另一知情人士稱，拍賣所得款項將繼續用作償還恒大集團對盛京銀行的相關債務。



據公開信息顯示，該批盛京銀行股權估價為75.63億元（人民幣，下同），起拍價73.07億元，增價幅度200萬元。完成上述拍賣並完成轉讓股權手續後，恒大將正式全面退出盛京銀行股東行列。

恒大曾是盛京銀行的第一大股東，但自恒大出現債務危機後，便出售手持的盛京銀行股份。於2021年9月，恒大宣布向國企瀋陽盛京金控投資集團出售盛京銀行17.5億非流通內資股，佔盛京銀行已發行股份的19.93%，作價每股5.7元，合計99.9億元。



據盛京銀行2021年年報，截至年底，瀋陽盛京金控投資集團有限公司持股達20.79%或18.3億股，恒大則持有12.8億股或14.57%股權。

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編輯：袁諾曦