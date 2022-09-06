【能源危機】能源危機帶旺上游領域 油服股連日獲追捧

周二（6日）部分油服股在逆市上升，巨濤海洋石油服務（03303）與中海油田服務（02883）收市分別錄得5%及3%升幅。其中，中海油田服務已連升3日，累計漲幅達11.4%，表現遠勝大市。

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歸根究柢，在能源危機之下，石油與天然氣價格高企，能源公司亦有誘因加大資本開支，利好上游的油氣設備產業。其他獲追捧的石油相關股份，還有中石化煉化（02386）、中海油（00883）、中石油（00857）及中石化冠德（00934）升幅介乎0.3%至1.7%。

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中海油田服務早前公布上半年收入152.13億元人民幣，按年升19.5%；純利11.03億元，上升37.6%。公司指，上半年國際油價一路震盪上揚，油氣公司紛紛加大油氣勘探開發投資力度，油田服務市場持續復甦。

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撰文：鄭昊彤