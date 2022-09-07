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湯告魯斯高空危站飛機宣傳新戲 睇到觀眾標冷汗（有片）

環球社會熱點 08:35 2022/09/07

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荷里活巨星湯告魯斯經常親身上陣出演動作電影，在代表作「不可能的任務」系列更是屢次突破自我極限。湯告魯斯最近於社交平台上載預告片，宣傳新戲《Mission ： Impossible - Dead Reckoning - Part Two》。短片可見湯告魯斯站在雙翼機上，在沒有做任何安全措施情況下發言，飛機更急速下降，看得膽戰心驚。

賀錦麗稱撐農場工20幾歲先首次食提子 被質疑講大話 【下一頁】

年屆59歲的湯告魯斯（Tom Cruise）仍然敬業，每次拍電影都會親身上陣，拍攝高難度動作鏡頭。他主演的系列電影《職業特工隊》（Mission：Impossible）即將出新一輯，社交網站最近流傳《Mission ： Impossible - Dead Reckoning - Part Two》宣傳片顯示，湯告魯斯蹲在一架二戰時期的雙翼飛機上，單手捉實攝影機架發言。

無做任何安全措施的湯告魯斯在數千英尺高空介紹新戲拍攝環境，透露自己身處南非布萊德河峽谷（Blyde River Canyon） 上空，對片段帶來的噪音向觀眾致歉。

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日本中年男無所事事 單靠出租自己養活全家 【下一頁】

《職業特工隊》電影宣傳片

駕駛黃色雙翼飛機的導演Christopher McQuarrie突然駛近，表示飛機電力及燃料不足，需要立即返回拍攝。不慌不忙的湯告魯斯堅持宣傳新戲，呼籲觀眾入場收看。在湯告魯斯未返回座位的情況下，飛機突然360度旋轉式下降，此時他仍然向鏡頭揮手，笑面迎人，看得觀眾膽戰心驚。

湯告魯斯主演的新片《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）全球賣座，他在演出時毫不錫身，甚至親自駕駛飛機，為觀眾呈現真實鏡頭。

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責任編輯：郭麗明

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