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【新股IPO】Interra Acquisition通過上市聆訊 傳已建簿集資10億

股樓投資 19:10 2022/09/06

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盡管近期新股氣氛淡靜，特殊目的收購公司（SPAC）上市更未見成候，不過SPAC上市仍陸續有來。由內地私募股權基金春華資本、農銀國際資管旗下ABCI AM Acquisition成立的SPAC公司Interra Acquisition，日前已成功衝關，並已上載初步招股文件於港交所網站，聯席保薦人為農銀國際及摩根大通。消息指，Interra Acquisition已建簿詢價，藉以評估專業投資者意向，預計集資10億元。

同場加映：【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

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據介紹，Interra Acquisition的投資策略聚焦大中華地區從事創新科技、消費及新零售、高端製造、醫療健康及氣候行動等領域的高增長型公司，看好區內消費升級、城市化、科技創新及能源脫碳等發展趨勢。

同場加映：【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落

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記者：張以正

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