  • 30°C
香港時間 : 2022906日 (週二) 19:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動車】保時捷將推電動Panamera車款　搶攻電動車市場

科技 19:01 2022/09/06

分享：

分享：

據外電報道，保時捷已經著手規劃電動車Taycan的新版本及Panamera電動車版本。（保時捷官網圖片，圖為Panamera車款）

電動車市場近年迅速擴展，汽車製造商紛紛投入電動車生產，盼搶佔商機。早於2019年發布電動車Taycan的保時捷（Porsche），亦計劃推出第二代電動車Taycan款式，以及為兼具跑車動感及房車舒適感的Panamera車款，追加電動車版本。

據英國媒體《Autocar UK》報道，保時捷已經著手規劃電動車Taycan的新版本及Panamera電動車版本，預計會採用基於福士汽車（Volkswagen）SSP平台發展而來的SSP Sport平台打造，而非採用Macan純電版本的PPE平台。

該SSP Sport平台由保時捷主導研發，由於平台車廂地板較低，將有助於降低車輛重心。除了改用SSP Sport平台，暫未有其他Taycan細節，另有外媒消息提到，保時捷可能會於5年後，即 2027年才正式推出電動車Taycan的新版本及Panamera電動車版本。

【黑客攻擊】俄羅斯的士平台遭攻擊　假預約致莫斯科大塞車

【TikTok私隱疑雲】TikTok否認黑客入侵系統　強調無安全漏洞

展望2025年　電動車銷量佔一半

另據保時捷CEO Oliver Blume透露，2021年保時捷全球交貨超過30萬輛車中，有41，296輛為電動車Taycan，該電動車款銷量甚至超過燃油版的保時捷911。

保時捷CFO Lutz Meschke則曾於今年7月表示，未來兩年內，保時捷電動汽車的利潤率將會達到燃油車的水平。保時捷計劃至2025年，其電動車銷量為50%，至2030年則為80%。

責任編輯：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Pornhub IG被停】Instagram移除Pornhub帳號　反性剝削組織：其他企業應仿效
2022/09/05
【Pornhub IG被停】Instagram移除Pornhub帳號　反性剝削組織：其他企業應仿效
【NFT】LG推新平台LG Art Lab　將NFT功能引入智能電視
2022/09/05
【NFT】LG推新平台LG Art Lab　將NFT功能引入智能電視
【數據私隱】Instagram涉不當處理青少年個人資料　遭愛爾蘭重罰32億元
今日
【數據私隱】Instagram涉不當處理青少年個人資料　遭愛爾蘭重罰32億元
【華為App下架】華為自家翻譯App　「花瓣翻譯官」推出不足一年下架
2022/09/05
【華為App下架】華為自家翻譯App　「花瓣翻譯官」推出不足一年下架

你可能感興趣

【Pornhub IG被停】Instagram移除Pornhub帳號　反性剝削組織：其他企業應仿效
11:51 2022/09/05
【Pornhub IG被停】Instagram移除Pornhub帳號　反性剝削組織：其他企業應仿效
【NFT】LG推新平台LG Art Lab　將NFT功能引入智能電視
13:47 2022/09/05
【NFT】LG推新平台LG Art Lab　將NFT功能引入智能電視
【數據私隱】Instagram涉不當處理青少年個人資料　遭愛爾蘭重罰32億元
今日 14:53
【數據私隱】Instagram涉不當處理青少年個人資料　遭愛爾蘭重罰32億元
市場拓展 汽車 科技產品 電動車 保時捷

下一篇文章

【華為新機】華為Mate 50系列四款新機　搭載衞星通訊功能
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【加密騙局】黑客入侵南韓政府YouTube頻道　播放Elon Musk採訪片段
【加密騙局】黑客入侵南韓政府YouTube頻道　播放Elon Musk採訪片段
【虛擬太空探索】 NASA更新3D可視化工具　數據庫追溯至1949年太空任務
【虛擬太空探索】 NASA更新3D可視化工具　數據庫追溯至1949年太空任務
【iPhone 14】彭博預告iPhone 14 Pro電量增加　移除屏幕瀏海
【iPhone 14】彭博預告iPhone 14 Pro電量增加　移除屏幕瀏海
【網絡安全】思科與守網者網頁合作　助公眾辨識惡意程式
【網絡安全】思科與守網者網頁合作　助公眾辨識惡意程式
【智能手錶】全球智能手錶市佔率大洗牌　Fitbit跌出頭8位
【智能手錶】全球智能手錶市佔率大洗牌　Fitbit跌出頭8位
【俄烏局勢】俄羅斯斥9億拓半導體廠產能　尚有人才荒問題須解決
【俄烏局勢】俄羅斯斥9億拓半導體廠產能　尚有人才荒問題須解決
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款