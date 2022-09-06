【電動車】保時捷將推電動Panamera車款　搶攻電動車市場

▲ 據外電報道，保時捷已經著手規劃電動車Taycan的新版本及Panamera電動車版本。（保時捷官網圖片，圖為Panamera車款）

電動車市場近年迅速擴展，汽車製造商紛紛投入電動車生產，盼搶佔商機。早於2019年發布電動車Taycan的保時捷（Porsche），亦計劃推出第二代電動車Taycan款式，以及為兼具跑車動感及房車舒適感的Panamera車款，追加電動車版本。

據英國媒體《Autocar UK》報道，保時捷已經著手規劃電動車Taycan的新版本及Panamera電動車版本，預計會採用基於福士汽車（Volkswagen）SSP平台發展而來的SSP Sport平台打造，而非採用Macan純電版本的PPE平台。

該SSP Sport平台由保時捷主導研發，由於平台車廂地板較低，將有助於降低車輛重心。除了改用SSP Sport平台，暫未有其他Taycan細節，另有外媒消息提到，保時捷可能會於5年後，即 2027年才正式推出電動車Taycan的新版本及Panamera電動車版本。

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展望2025年 電動車銷量佔一半

另據保時捷CEO Oliver Blume透露，2021年保時捷全球交貨超過30萬輛車中，有41，296輛為電動車Taycan，該電動車款銷量甚至超過燃油版的保時捷911。

保時捷CFO Lutz Meschke則曾於今年7月表示，未來兩年內，保時捷電動汽車的利潤率將會達到燃油車的水平。保時捷計劃至2025年，其電動車銷量為50%，至2030年則為80%。

責任編輯：張寶燕

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