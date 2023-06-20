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【新股IPO】高盛再度退任中資IPO整體協調人　Keep據報爭取本月上市集7.8億元

新股IPO 16:20 2023/06/20

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【新股IPO】中國線上健身平台Keep傳月內上市　集8億　軟銀持股近一成

高盛再度退任中資科技企業的新股申請整體協調人，中國最大網上健身平台Keep於周一公布，高盛退任同意終止作為該公司整體協調人之一，並已於6月17日生效。在Keep之前，高盛於今年4月也退出遭美國制裁的中國AI獨角獸—第四範式新股整體協調人。

外電另報道，Keep目標最快月內上市，集資約1億美元（折合約7.8億港元）。

AI獨角獸第四範式第四度遞表 美國上月制裁、高盛退任保薦人，可見【下一頁】

據Keep最新上載的招股文件，公司去年總收入錄得22.1億元（人民幣，下同），按年增加36.5%。在非國際財務報告準則下，公司去年經調整虧損淨額為6.7億元，按年收窄19.3%。

Keep目前的收入主要來自自有品牌運動產品、會員訂閱及線上付費內容，廣告和其他服務組成。截至去年底，旗下平台月活躍用戶達3640萬名，按年增長6%，平均月度訂閱會員數約362.1萬，會員滲透率達10%。

Keep預期集資額將作未來3年至5年研發、健身內容開發及多元化、品牌宣傳及推廣以及一般營運用途。

騰訊、軟銀有份投資的Keep傳赴美上市集資3億至5億美元【下一頁】

Keep曾考慮美國上市　因監管發展而改變上市地

公司2021年曾考慮赴美上市，據報已經赴美提交保密上市申請，惟其後中國監管機構加強企業境外上市監管，考慮到赴美上市路線變得困難，因而最終考慮轉往香港上市。Keep在最新的上市申請文件中，針對近期監管發展作出披露，指在包括反壟斷、網絡安全及互聯網數據安全、境外上市多個領域上，均不見會對公司的業務運營造成重大不利影響。

Keep在2014年成立，主要通過人工智能輔助的個性化訓練計劃，涵蓋互動直播課及錄播課，輔之以各種智能健身設備、健身裝備、服飾及食品，提供廣泛及專業的健身內容，是最早引入人工智能輔助健身訓練計劃的公司之一。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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記者：宋佩恩

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