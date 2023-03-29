▲ 【新股IPO】中國線上健身平台Keep四度遞表上市 去年虧損收窄19%

內地最大線上健身平台Keep四度遞交上市申請，高盛及中金為聯席保薦人。Keep去年總收入錄得22.1億元（人民幣，下同），按年增加36.5%。而在非國際財務報告準則下，去年經調整虧損淨額為6.7億元，按年收窄19.3%。

Keep目前的收入主要來自自有品牌運動產品、會員訂閱及線上付費內容，廣告和其他服務組成。截至去年底，旗下平台月活躍用戶達3640萬名，按年增長6%，平均月度訂閱會員數約362.1萬，會員滲透率達10%。

Keep預期集資額將作未來3年至5年研發；健身內容開發及多元化；品牌宣傳及推廣以及一般營運用途。

公司2021年曾考慮赴美上市，據報已經赴美提交保密上市申請，惟其後中國監管機構加強企業境外上市監管，考慮到赴美上市路線變得困難，因而最終考慮轉往香港上市。Keep在最新的上市申請文件中，針對近期監管發展作出披露，指在包括反壟斷、網絡安全及互聯網數據安全、境外上市多個領域上，均不見會對公司的業務運營造成重大不利影響。

Keep在2014年成立，主要通過人工智能輔助的個性化訓練計劃，涵蓋互動直播課及錄播課，輔之以各種智能健身設備、健身裝備、服飾及食品，提供廣泛及專業的健身內容，是最早引入人工智能輔助健身訓練計劃的公司之一。

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記者：宋佩恩