【新股IPO】中國線上健身平台Keep三度遞交上市申請　截至6月底月活躍用戶按年增13%

▲ 中國線上健身平台Keep三度遞交上市申請 截至6月底月活躍用戶按年增13%

中國線上健身平台Keep三度遞交在港上市申請，截至今年6月底，旗下平台月活躍用戶達3770萬名，按年增長13%，平均月度訂閱會員數約367萬，會員滲透率達9.7%，高盛及中金為聯席保薦人。

Keep目前的收入主要來自自有品牌運動產品、會員訂閱及線上付費內容，廣告和其他服務組成。截至2022年3月31日止三個月，公司總收入錄得4.17億元（人民幣，下同），按年增加 37.6%。而在非國際財務報告準則下，今年首季經調整虧損淨額為1.55億元，按年收窄34.6%。

公司在去年曾傳考慮赴美上市，惟其後中國監管機構加強企業境外上市監管，考慮到赴美上市路線變得困難，因而最終考慮轉往香港上市。Keep在最新的上市申請文件中，針對近期監管發展作出披露，指在包括反壟斷、網絡安全及互聯網數據安全、境外上市多個領域上，均不見會對公司的業務運營造成重大不利影響。

Keep在2014年成立，主要通過人工智能輔助的個性化訓練計劃，涵蓋互動直播課及錄播課，輔之以各種智能健身設備、健身裝備、服飾及食品，提供廣泛及專業的健身內容，是最早引入人工智能輔助健身訓練計劃的公司之一。

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記者：梁安琪