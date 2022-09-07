澳洲新樓「得個殼」竟獲瘋搶？ 6買家雨中競投718萬成交

澳洲樓價近期雖然開始出現下跌跡象，但近期一宗樓宇成交卻令人十分意外。澳洲昆士蘭洲一棟全新房屋獲多名買家競投，拍出135萬澳元（約718.5萬港元）高價。但房屋仍未完工，只是「得個殼」。據報6名潛在買家大雨中參與競投，最終由一名建築師「脫穎而出」。

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房屋位於昆州布里斯班（Brisbane）北部New Farm住宅區的Annie街，樓高兩層。起標價為100萬澳元（約532萬港元），最終以135萬澳元拍出。房屋面積為約3240呎，每呎要價417澳元（約2,219港元）。

不過，房屋尚未完工，僅得框架及屋頂，四周墻壁及地板亦欠奉，地產經紀更指房屋已經停工一段時間。公開記錄顯示，一名建築商於2010年8月時以110萬澳元（約585萬港元）購入，並於2019年獲批建造，但計劃曾突然煞停，令房屋至今仍是半成品。澳媒報道指，叫停原因是建築商的公司破產。

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接管人其後決定公開拍賣出售，並宣傳房屋是「不平凡的空白畫布」作招徠。結果吸引到多達6名潛在買家在大雨中參與競投，最終被一名計劃從印尼搬至澳洲的外籍建築師購下。

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接管人指，部分潛在買家有意拆卸重建，亦有人希望按目前結構建造。未知新業主意向，亦未知其建造費用金額，但指一旦完工將可享受無敵開陽城市景觀。

數據顯示，New Farm區樓價在過去12個月內上漲18.1%，令區內樓價中位數已高達235萬澳元（約1,251萬港元）。當地地產經紀亦指，區內目前空置房屋不多。

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責任編輯：李俊儀