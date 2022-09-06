【能源危機】俄羅斯稱在西方解除制裁前　北溪一號供氣不會恢復

在上周切斷「北溪一號」天然氣管道對歐洲輸氣後，俄羅斯周一（5日）表示，在西方國家集體取消對莫斯科的制裁前，管道的供氣不會恢復。

據《路透社》報道，克里姆林宮發言人Dmitry Peskov稱，由於包括德國和英國在內的西方國家，對俄國實施制裁，令天然氣供應出現問題。他批評，有人不斷試圖將責任推到他們身上，並責怪俄國。但他認為，西方國家才認為現時的局勢負責。

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Dmitry Peskov補充，如果西方放寬制裁，俄國肯定會恢復「北溪一號」對歐洲的供應。

在七國集團（G7）上周五（2日）宣布對俄羅斯石油實施價格上限後，俄羅斯天然氣巨頭俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom ）同日表示，由於壓縮機站的渦輪機發生機油洩漏，將無限期停止透過「北溪 1 號」供氣，導致歐洲天然氣價格周一飆升36%。

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責任編輯：黃苑筠