【板塊追蹤】歐洲缺天然氣降產能 玻璃股受惠集體向上

玻璃股周二（6日）集體向上，福萊特玻璃（06865）、中國玻璃（03300）、洛陽玻璃股份（01108）、信義玻璃（00868），全日升幅介乎3%至5.5%。



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在消息指，受能源危機影響，歐洲在天然氣短缺下玻璃產能嚴重下降，令中國玻璃企業出口直接受惠，帶動股價上揚。福萊特玻璃日前被摩根大通調低目標價至27.25元，因預計光伏行業出現產能過剩的情況，削弱其盈利能力。不過，受歐洲缺氣沖喜，全日收報24元，上升5.5%，完全不受大行降目標價影響。

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撰文：鄭昊彤