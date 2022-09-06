【解讀│新東方爆升】新東方在綫股價不足3個月漲5.4倍　交銀：東方甄選6月現金流轉正並實現盈利

▲ 【大行看法】新東方在綫股價不足3個月漲5.4倍 交銀：東方甄選6月現金流轉正並實現盈利

新東方在綫 （01797） 周二股價狂飈三成，交銀國際認為，新東方在綫將戰略重點轉移至以「東方甄選」為品牌的直播電商業務，打造以農產品為核心的高品質、高性價比電商平台，而直播間熱度雖有回落，但仍處於高熱度，營運進入穩定期，日均總交易額（GMV）約2000萬元（人民幣，下同）。

東方甄選直播間粉絲數目超過2500萬升逾倍

該行引述新東方在綫管理層指，東方甄選最近3個月GMV約20億元人民幣，新榜數據顯示，直播間粉絲數目超過2500萬，較6月中旬高峰有逾1倍增長，日均累計觀看約1,500萬人次，單日GMV約2,000萬，較高峰分別回落75%及68%，但仍處於該行此前估算的1,000萬至2,000萬元高線。

交銀國際表示，東方甄選以差異化直播內容、高性價比產品維持用戶黏性，複購率、退貨率均優於行業平均，隨品牌影響力提升，代銷產品佣金率處於行業高位，而自營產品陸續上綫帶動毛利改善，加上主播團隊為內部孵化，分成比例及營銷費用偏低，在GMV快速增長及低營運費用帶動下，6月現金流轉正並實現盈利。

直播電商業務年化GMV為84億至168億元

隨東方甄選加大自營產品研發，聚焦高性價比、高複購率農產品/食品，並拓展多矩陣、多平台、多場景營運，估算新東方在綫直播電商業務年化GMV為84億至168億元，收入區間為12億至34億元，利潤為1.9億至6.7億元。

截至9月5日，新東方在綫股價已較6月9日漲5.4倍，亦較8月26日公布2022財年業績時漲32%，市值287億元，對應2023財年市盈率39倍，2024財年市盈率29倍。

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編輯：陳韻妍