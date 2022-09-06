  • 31°C
香港時間 : 2022906日 (週二) 18:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【解讀│新東方爆升】新東方在綫股價不足3個月漲5.4倍　交銀：東方甄選6月現金流轉正並實現盈利

股市 18:26 2022/09/06

分享：

分享：

【大行看法】新東方在綫股價不足3個月漲5.4倍　交銀：東方甄選6月現金流轉正並實現盈利

新東方在綫 （01797） 周二股價狂飈三成，交銀國際認為，新東方在綫將戰略重點轉移至以「東方甄選」為品牌的直播電商業務，打造以農產品為核心的高品質、高性價比電商平台，而直播間熱度雖有回落，但仍處於高熱度，營運進入穩定期，日均總交易額（GMV）約2000萬元（人民幣，下同）。

東方甄選直播間粉絲數目超過2500萬升逾倍

該行引述新東方在綫管理層指，東方甄選最近3個月GMV約20億元人民幣，新榜數據顯示，直播間粉絲數目超過2500萬，較6月中旬高峰有逾1倍增長，日均累計觀看約1,500萬人次，單日GMV約2,000萬，較高峰分別回落75%及68%，但仍處於該行此前估算的1,000萬至2,000萬元高線。

新東方在綫彈逾31%　與京東物流合作打造電商供應鏈新模式【下一頁】

交銀國際表示，東方甄選以差異化直播內容、高性價比產品維持用戶黏性，複購率、退貨率均優於行業平均，隨品牌影響力提升，代銷產品佣金率處於行業高位，而自營產品陸續上綫帶動毛利改善，加上主播團隊為內部孵化，分成比例及營銷費用偏低，在GMV快速增長及低營運費用帶動下，6月現金流轉正並實現盈利。

直播電商業務年化GMV為84億至168億元

隨東方甄選加大自營產品研發，聚焦高性價比、高複購率農產品/食品，並拓展多矩陣、多平台、多場景營運，估算新東方在綫直播電商業務年化GMV為84億至168億元，收入區間為12億至34億元，利潤為1.9億至6.7億元。

截至9月5日，新東方在綫股價已較6月9日漲5.4倍，亦較8月26日公布2022財年業績時漲32%，市值287億元，對應2023財年市盈率39倍，2024財年市盈率29倍。

更多【即市財經分析】文章

*重溫【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華

相關文章：【異動股｜教育股】 新東方在綫大升26%　CFO尹強：東方甄選近三月帶貨20億元人幣

相關文章：【教育股】新東方在綫再升3%　東方甄選據報引入順豐物流、京東物流兩大合作夥伴

編輯：陳韻妍

港股 個股分析 主播 市盈率 新東方在綫（01797）

上一篇文章

【汽車股】一文看清中資傳統車廠8月銷售表現　吉利銷量增39%、完成全年目標一半（不斷更新）

下一篇文章

【日圓滙價】日圓跌破141再創24年低、兌港元跌穿5.6　滙豐估日圓有機會跌穿145
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨升135點　納指期貨升0.6%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升135點　納指期貨升0.6%（不斷更新）
【解構│環球貨幣戰】儲局9月縮表風暴幾時打到來？人行2月最早未雨綢繆　美滙破110關、英日歐滙價齊創數十年低
【解構│環球貨幣戰】儲局9月縮表風暴幾時打到來？人行2月最早未雨綢繆　美滙破110關、英日歐滙價齊創數十年低
【英鎊走勢】卓慧思成英國新首相　英鎊創37年低後反彈、兌港元重上9算水平
【英鎊走勢】卓慧思成英國新首相　英鎊創37年低後反彈、兌港元重上9算水平
【解碼｜本地銀行股】港銀營運環境未來12至18個月料改善　摩通睇好一隻銀行股
【解碼｜本地銀行股】港銀營運環境未來12至18個月料改善　摩通睇好一隻銀行股
【恒指夜期】夜期升65點　滙豐倫敦高港股1.5%（不斷更新）
【恒指夜期】夜期升65點　滙豐倫敦高港股1.5%（不斷更新）
【港股夜期+北水】恒指夜期升21點　北水淨流入9.5億元　買中海油（不斷更新）
【港股夜期+北水】恒指夜期升21點　北水淨流入9.5億元　買中海油（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款