【新股IPO】內地AI軟件商第四範式 第三度遞上市申請

人工智能獨角獸公司第四範式智能技術再次遞交上市申請請，此為公司自2021年以來第三度遞交來港上市申請，聯席保薦人是高盛和中金。第四範式為提供以平台為中心的人工智能軟件公司，曾於去年8月13日及今年2月23日遞交港交所主板上市申請。惟首次申請因於6個月未有進展而失效，至於今年2月再度提交申請，惟新股市道未見好轉，未能逃過申請失效。

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根據其初步招股文件顯示，截至今年6月30日止六個月，第四範式收入10.58億元人民幣，按年增34.26%。應佔虧損5.67億元人民幣，去年同期蝕11.85億元人民幣；今年上半年經調整虧損收窄至2.04億元人民幣，去年同期錄經調整虧損2.55億元人民幣。

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記者：張以正