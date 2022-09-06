【吉利175】吉利8月銷量12.26萬輛 增39% 電動車最突出 銷量2.8萬輛升4.3倍

吉利汽車（00175）公布，8月份汽車總銷量為約12.26萬輛，較去年同期增長約39%。今年累計銷量約85.91萬部，同比增長5%。

當中純電動車銷量約2.8萬輛，同比增長4.29倍。今年累計銷量約13.6萬輛，同比增長4.65倍。

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此外，該集團領克品牌汽車實現以創新訂閱模式，向歐洲市場的訂閱客戶交付561輛汽車，而2022年首8個月累計實現以創新訂閱模式交付合共7,019輛汽車。

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記者：李兆明