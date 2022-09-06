【筍工推介】律政司招聘合約傭工 月薪最高可達21,875元 小六以下學歷亦可申請

律政司近日招聘合約傭工／合約留宿傭工／兼職合約傭工 ，負責在律政司司長官邸提供家居服務，包括清潔打掃、洗燙、宴會烹調和備席、招待酒會賓客等；也需要協助安排保養、維修和更換家居物品及陳設，小六以下學歷亦可申請。合約傭工月薪20,540元；合約留宿傭工月薪21,875元；兼職合約傭工，時薪112元。 截止申請日期為2022年9月13日。

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而在福利方面，全職合約傭工及合約留宿傭工職位可享約滿酬金，受聘人如在合約期內一直表現理想、品格良好，在合約期滿後可獲發約滿酬金。約滿酬金連同政府按照《強制性公積金計劃條例》(第485章)為受聘人向強制性公積金計劃所作的供款，相等於受聘人在合約期內所得薪金總額的10%。此外全職合約傭工及合約留宿傭工職位可享每年14日有薪年假，以及按合約條款規定的有薪病假、產假／侍產假(如適用者)。而兼職合約傭工職則可按合約條款適用《僱傭條例》（第57章）的規定享有休息日、法定假日(或代替假日)、年假、產假或侍產假和疾病津貼等福利(如適用)。

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申請手續:

申請人可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取申請表格[G.F. 340(Rev. 3/2013)]。該表格也可從公務員事務局的網站(https://www.csb.gov.hk)下載。然後於截止申請日期前以親身或郵寄方式遞交的已填妥申請表格至香港中環下亞厘畢道18號律政中心西座8樓律政司招聘組，申請人需要在申請表格第1頁的『申請職位名稱』一欄內清楚填上申請職位名稱，即「合約傭工」、「合約留宿傭工」或「兼職合約傭工」。申請人如欲申請多於一份職位，只需在該欄內清楚列出各職位名稱，無需分別遞交申請表。申請日期以信封上郵戳所示為準。逾期遞交的申請將不獲受理。



政府建議申請人盡量於申請書內提供一個電郵地址。申請人如獲約見，通常會在截止申請日期後約4個星期內接獲通知(以電郵或郵寄方式)。如申請人未獲邀參加面試，則可視作已經落選。

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記者：鄭日棱