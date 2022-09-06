【華為新機】華為Mate 50系列四款新機　搭載衞星通訊功能

踏入9月，新一輪的旗艦手機大機正式掀幕！華為（Huawei）今午（6日）舉行秋季發布會，以Huawei Mate 50系列的4款新機，Mate 50E、Mate 50、Mate 50 Pro，和Mate 50 RS保時捷設計版，迎戰蘋果（Apple）的iPhone 14系列。

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或正如外媒所言，由於美國制裁，Mate 50系列只支援4G網絡連接。但該系列卻如傳聞所料，首度搭載衞星通訊的功能。即使用家身處無通訊訊號的地方，仍可連接衞星訊號並傳送訊息，有望為華為帶來競爭優勢。

增「應急模式」 可通話12分鐘

此外，華為還為Mate 50系列增添另一緊急性功能，「應急模式」。華為表示，當用家發現手機電量低於1%時，可啟動相關功應，透過手機內的「聚能泵」，將電池內部殘餘的電離子重新聚合，滿足低功耗應用的應急需求。例如：待機3小時、通話12分鐘、亮碼10次，或掃碼4次。

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Mate 50系列售價一覽

Mate 50E：3,999人民幣起（10月開售）

Mate 50：4,999人民幣起（今日起預售，9月21日開售）

Mate 50 Pro：6,799人民幣起（今日起預售，9月21日開售）

Mate 50 RS保時捷設計版：12,999人民幣（9月21日開售）

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責任編輯：殷凱怡

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