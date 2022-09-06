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【芯片供應】SK海力士響應政府芯片計劃　斥855億港元建新廠

商業 18:04 2022/09/06

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南韓芯片巨頭SK海力士（SK Hynix）表示，正在南韓清州建造一座新的芯片工廠。該工廠將於2025年初完工，未來5年將向該廠投入15萬億韓圓（約855億港元）。（法新社圖片）

南韓芯片巨頭SK海力士（SK Hynix）表示，正在南韓清州建造一座新的芯片工廠。該工廠將於2025年初完工，未來5年將向該廠投入15萬億韓圓（約855億港元）。

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去年5月，南韓政府公布「K半導體戰略」計劃，三星電子（Samsung Electronics）、SK海力士等153家企業，擬在未來10年內斥資約4500億美元（約3.5萬億港元），建立全球最大的芯片製造基地，與中國和美國在全球爭奪芯片主導地位。

全球第二大記憶體芯片製造商SK海力士於今日（6日）發表聲明，將在未來5年內投資15兆韓元（約855億港元）於南韓建立新的芯片工廠和擴產。

SK海力士在聲明中表示，該設施名為M15X，將於10月開始在首爾南部的清州興建，預計最快2025年初完成。公司發言人拒絕就工廠將生產的芯片類型，或其計劃產能發表評論。

預測市場開始復甦

近期，由於通脹、全球經濟放緩和供應鏈堵塞，導致記憶體芯片的需求下降。SK海力士發言人對此指出，專家預測市場從2024年開始復甦，並在2025年反彈。與過去幾年相比，業務的周期性波動性將降低。SK海力士此次建新廠計畫，是希望提前佈局搶佔商機。

目前，SK海力士在韓國利川設有DRAM生產廠，在清州則設有NAND快閃芯片生產廠，在中國無錫、重慶和大連亦設有工廠；最近更宣布計劃在美國建立一個芯片封裝工廠。

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責任編輯：李智美

 

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