【Fintech】金融科技初創Grantit：港消費者月花逾10小時追蹤卡數　推App讓用戶掌控信用卡交易

▲ 金融科技初創Grantit指，本港消費者月花逾10小時追蹤卡數。

金融科技初創公司Grantit早前用戶調查顯示，本港消費者平均擁有5張信用卡，每月平均花逾10小時追蹤卡數，8成用戶曾遲找卡數。

針對上述情況，Grantit推出《G動管家》（G Keeper）功能，用戶一App內掌控多張信用卡交易，分析收支及財務風險，並設有自動卡數還款提示。

《G 動管家》集合多張信用卡消費並智能分類，可比較近幾個月支出及生成消費分類佔比。同時，會透過信用卡數據如還款紀錄、信用額等，分析財務風險狀況。該App亦設其他功能，包括自動提醒卡數還款到期日、一鍵跳轉至網上銀行、繳費靈等相關繳費頁面即時繳費，以及智能篩選可享信用卡優惠。

Grantit續指，《G 動管家》採用政府級別AES-256安全加密技術，將重要資訊加密，任何人均無法於數據傳輸過程中攔截資料，客戶的銀行帳戶資料、登入記錄及個人資料絕不會於使用時被收集。

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記者：余倩敏