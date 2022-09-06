  • 31°C
香港時間 : 2022906日 (週二) 18:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Fintech】金融科技初創Grantit：港消費者月花逾10小時追蹤卡數　推App讓用戶掌控信用卡交易

Hot Talk 18:06 2022/09/06

分享：

分享：

金融科技初創Grantit指，本港消費者月花逾10小時追蹤卡數。

金融科技初創公司Grantit早前用戶調查顯示，本港消費者平均擁有5張信用卡，每月平均花逾10小時追蹤卡數，8成用戶曾遲找卡數。

針對上述情況，Grantit推出《G動管家》（G Keeper）功能，用戶一App內掌控多張信用卡交易，分析收支及財務風險，並設有自動卡數還款提示。

《G 動管家》集合多張信用卡消費並智能分類，可比較近幾個月支出及生成消費分類佔比。同時，會透過信用卡數據如還款紀錄、信用額等，分析財務風險狀況。該App亦設其他功能，包括自動提醒卡數還款到期日、一鍵跳轉至網上銀行、繳費靈等相關繳費頁面即時繳費，以及智能篩選可享信用卡優惠。

Grantit續指，《G 動管家》採用政府級別AES-256安全加密技術，將重要資訊加密，任何人均無法於數據傳輸過程中攔截資料，客戶的銀行帳戶資料、登入記錄及個人資料絕不會於使用時被收集。

*重溫【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華

相關文章：

【信用卡貸款】金管局：本港第二季信用卡季度撇帳率升至0.47%　與歷史水平比較仍屬較低水平

【電子支付】金管局：今年首季信用卡交易總額1720億元　按季跌逾13%

記者：余倩敏

 

開啟hket App，閱讀全文
電子支付 手機Apps 信用卡 Fintech

上一篇文章

【華為發布會】華為發布首款純電SUV、入場費不足30萬　搶先iPhone14發布Mate 50首次支援北斗衛星通信

下一篇文章

【內房銷售】雅居樂上月銷售跌41%　一文看清內房8月銷售數據（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英鎊走勢】卓慧思成英國新首相　英鎊創37年低後反彈、兌港元重上9算水平
【英鎊走勢】卓慧思成英國新首相　英鎊創37年低後反彈、兌港元重上9算水平
【恒指夜期】夜期升65點　滙豐倫敦高港股1.5%（不斷更新）
【恒指夜期】夜期升65點　滙豐倫敦高港股1.5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升135點　納指期貨升0.6%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升135點　納指期貨升0.6%（不斷更新）
【港股夜期+北水】恒指夜期升21點　北水淨流入9.5億元　買中海油（不斷更新）
【港股夜期+北水】恒指夜期升21點　北水淨流入9.5億元　買中海油（不斷更新）
【解碼｜本地銀行股】港銀營運環境未來12至18個月料改善　摩通睇好一隻銀行股
【解碼｜本地銀行股】港銀營運環境未來12至18個月料改善　摩通睇好一隻銀行股
【解構│環球貨幣戰】儲局9月縮表風暴幾時打到來？人行2月最早未雨綢繆　美滙破110關、英日歐滙價齊創數十年低
【解構│環球貨幣戰】儲局9月縮表風暴幾時打到來？人行2月最早未雨綢繆　美滙破110關、英日歐滙價齊創數十年低
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款