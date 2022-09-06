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【國泰航空293】國泰冀18至24個月內 聘請逾4000名前線員工

股樓投資 18:36 2022/09/06

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國泰航空(00293)行政總裁鄧健榮表示，為迎接全球旅遊需求增加而作好準備，國泰已展開全面的招聘計劃，期望在未來18至24個月內招聘超過4,000名前線員工，其中包括超過700名機師，當中包括400名將於明年底前完成見習機師培訓計劃而晉升的二副機師，期望於2025年前培訓逾1,000名本地見習機師。國泰航空周二收報8.26元，上升0.2%。

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【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

另外，國泰航空又與香港理工大學簽署為期3年的合作協議，合辦全新的綜合見習機師培訓計劃。首班共24名見習機師已於今年3月在理大開始綜合課程，預計於10月完成理論課程後展開飛行訓練。鄧健榮表示，公司對香港作為世界首要航空樞紐的長遠發展及未來充滿信心，而全新的綜合培訓課程將會為國泰準機師提供世界一流的指導和培訓。

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撰文 : 李尚毅

國泰航空（00293） 港股

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