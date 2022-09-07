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日本中年男無所事事 單靠出租自己養活全家

環球社會熱點 08:05 2022/09/07

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近年社會愈來愈多年輕人放棄傳統職業，轉做自由工作者（freelancer）或「斜槓青年」（slasher）。日本有一名中年漢被上司斥責返工無所事事，令他把心一橫「完全躺平」。他將自己當做商品出租予有需要人士，沒料到反應熱烈，不勞而獲四年仍賺取可觀收入。

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路透社報道指，日本一名38歲東京居民Shoji Morimoto過去四年將自己出租，按照顧客要求前往指定地點，以時薪1萬日圓（553港元）費用，陪伴對方完成事務。Shoji除了在旁陪伴外，不會發生任何事情。

Shoji 指自己曾在出版公司工作，但經常被上司斥責無所事事，使他萌生將「無作為」視為服務提供予客戶。

相貌平平、身材瘦長的Shoji因無所事事而打響知名度，於Twitter坐擁近25萬粉絲，絕大部分顧客都是從Twitter得知Shoji。

Shoji表示，他曾陪伴客人去公園玩蹺蹺板的、亦試過有顧客找他去火車站，代替向出遠門的親人揮手致意。

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Shoji上周應數據分析師Aruna Chida要求，前往咖啡館與她會面。 Aruna指，自己希望穿印度傳統服飾「紗麗」外出，但擔心這身打扮會導致朋友難堪，於是尋求Shoji陪伴。

Aruna稱與朋友外出必須聊天，以及互相取悅大家；但與Shoji同坐根本沒有閒聊的必要，可以享受個人時間。

Shoji透露，他在過去4年共接獲4,000次求助，當中有4分1是回頭客，最忠實一名客人聘請他超過270次。Shoji拒絕透露自己每月收入，但強調自己每日平均有一至兩個客戶，相比疫情爆發前減少一倍，但現時業務仍足以養活家人。

Shoji雖然來者不拒，但他曾拒絕搬冰箱及去柬埔寨的要求，而且堅拒與性有關請求。Shoji表示，他的無所事事對其他人來說相當有意義，反映「乜都唔做都無關係，每個人唔需要好有用先得」。

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責任編輯：郭麗明

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