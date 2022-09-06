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【華為新機】華為Mate 50、Mate 50 Pro售4,999人民幣起　最快今晚預售

科技 18:00 2022/09/06

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華為（Huawei）今午（6日）舉行秋季發布會，以Huawei Mate 50系列的4款新機，Mate 50E、Mate 50、Mate 50 Pro，和Mate 50 RS保時捷設計版，迎戰即將於本周四（8日）凌晨面世的蘋果（Apple）iPhone 14系列。

【iPhone 14】彭博預告iPhone 14 Pro電量增加　移除屏幕瀏海

華為告別Leica後，Mate 50系列採用華為影像XMAGE，其中Mate 50搭載3鏡頭設計，包括1,300萬像素超廣角鏡頭、1,200萬像素長焦鏡頭和5,000萬超光變鏡頭。Mate 50亦採用6.7吋、2,700 X 1,224像素的OLED屏幕，屏幕刷新率最高達90Hz，以及支援人臉、屏下指紋解鎖。

Mate 50 Pro則採用了6.74吋、2,616 X 1,212像素的OLED屏幕，支援3D人臉支付，以及口罩解鎖功能。機身邊緣採用微曲設計，為偏大的機身加強單手持機時的手感。鏡頭方面，Mate 50 Pro同樣後置1,300萬像素超廣角鏡頭、和5,000萬超光變鏡頭，長焦鏡頭性能則比Mate 50較為優勝，支援6,400萬像素和200倍變焦範圍。

採用Snapdragon 8 Plus芯片　支援50W無綫快充

是次的Mate 50系列採用了高通（Qualcomm）Snapdragon 8 Plus芯片，背部設計繼續採用華為經典星環鏡頭設計，並提供玻璃版的冰霜銀、曜金黑、流光紫三款配色，以及素皮版的崑崙破曉、崑崙霞光兩款配色。續航力方面，該系列支援66W有綫快充、50W無綫快充，以及7.5W無綫反向充電。

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僅Mate 50及Mate 50 Pro設預售

Mate 50和Mate 50 Pro的售價分別由4,999人民幣（約5,650港元），和6,799人民幣（約7,684港元）起，並於6日下午6時08分於官網開始預售。

加推高價和平價版　9月底至10月開售

同場推出的，還有高價機Mate 50 RS保時捷設計版和平價機Mate 50E。前者機身採用雙色設計，後置鏡頭位置亦保留傳統的星鑽設計，售價為12,999人民幣（約14,681港元），將於9月21日上午10時08分開售。

華為稱，Mate 50E功能與Mate 50功能相若，惟芯片則是採用了較低端的驍龍778G，只提供3色可選，售價由3,999人民幣（約4,515港元）起，將於10月開售。

Mate 50系列售價一覽

  • Mate 50E：3,999人民幣起（10月開售）
  • Mate 50：4,999人民幣起（今日起預售，9月21日開售）
  • Mate 50 Pro：6,799人民幣起（今日起預售，9月21日開售）
  • Mate 50 RS保時捷設計版：12,999人民幣（9月21日開售）
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責任編輯：殷凱怡

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