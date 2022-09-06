一個月HIBOR創近兩年半新高　中原按揭：9月美國加息後　港P上調機會大

銀行體系結餘持續收窄，與樓按相關的一個月期港元銀行同業拆息（HIBOR）反覆上升，最新（9月6日）升至1.93厘，創近兩年半新高。中原按揭董事總經理王美鳳表示，美國聯儲局於9月底議息，相信屆時加息後，本港最優惠利率（P）上調的機會很大。

王美鳳指出，由於本港月內有機會加P，通過壓測的入息要求將會提高，而現時尚有銀行仍未上調H按封頂息率，仍維持2.5厘，有上會需求人士可加快申請按揭，以減少加息後對入息要求之影響。

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香港加息前夕，多間銀行上調新造拆息按揭計劃（H按）的鎖息上限，由0.25厘，加至2.75厘，當中更有一間銀行將新造H按鎖息上限加至3厘。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，目前有10間銀行上調新造H按的鎖息上限，而這些銀行的現樓及樓花市佔率有一定佔比，相信對市場有一定影響。

他續說，本港銀行最快於今季加息（Ｐ），而銀行基於資金成本考量而上調H按鎖息上限，雖然仍有大型銀行為今年的按揭業務作最後衝刺，暫時未跟隨加封頂息率，但相信在銀行調升P前，這些銀行亦要調升新造按揭的H按封頂位，以預備在加息時保持利潤空間。

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