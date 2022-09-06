  • 31°C
香港時間 : 2022906日 (週二) 18:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

一個月HIBOR創近兩年半新高　中原按揭：9月美國加息後　港P上調機會大

股樓投資 18:17 2022/09/06

分享：

分享：

銀行體系結餘持續收窄，與樓按相關的一個月期港元銀行同業拆息（HIBOR）反覆上升，最新（9月6日）升至1.93厘，創近兩年半新高。中原按揭董事總經理王美鳳表示，美國聯儲局於9月底議息，相信屆時加息後，本港最優惠利率（P）上調的機會很大。 

王美鳳指出，由於本港月內有機會加P，通過壓測的入息要求將會提高，而現時尚有銀行仍未上調H按封頂息率，仍維持2.5厘，有上會需求人士可加快申請按揭，以減少加息後對入息要求之影響。  

    點擊圖片放大
    +2

香港加息前夕，多間銀行上調新造拆息按揭計劃（H按）的鎖息上限，由0.25厘，加至2.75厘，當中更有一間銀行將新造H按鎖息上限加至3厘。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，目前有10間銀行上調新造H按的鎖息上限，而這些銀行的現樓及樓花市佔率有一定佔比，相信對市場有一定影響。 

他續說，本港銀行最快於今季加息（Ｐ），而銀行基於資金成本考量而上調H按鎖息上限，雖然仍有大型銀行為今年的按揭業務作最後衝刺，暫時未跟隨加封頂息率，但相信在銀行調升P前，這些銀行亦要調升新造按揭的H按封頂位，以預備在加息時保持利潤空間。 

【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

拆息 加息 樓價

上一篇文章

【吉利175】吉利8月銷量12.26萬輛 增39% 電動車最突出 銷量2.8萬輛升4.3倍

下一篇文章

【大行點睇】花旗料整體新業務價值續下跌 惟最睇好呢隻保險股 最新目標價潛在升幅逾2成（附各保險股評級及目標價）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【網絡熱話】上海女生為省房租「極限通勤」 每天公交上班來回需6.5小時 如自行駕車成本高達5,000元
【網絡熱話】上海女生為省房租「極限通勤」 每天公交上班來回需6.5小時 如自行駕車成本高達5,000元
【著數優惠】Mox推開業兩周年優惠 新客戶開戶可享3%存款年利率 賺取高達3,065元
【著數優惠】Mox推開業兩周年優惠 新客戶開戶可享3%存款年利率 賺取高達3,065元
【能源危機】俄羅斯無限期停供天然氣到歐　歐元兌美元再創20年新低　
【能源危機】俄羅斯無限期停供天然氣到歐　歐元兌美元再創20年新低　
【美股焦點】Bed Bath & Beyond財務總監 紐約摩天大廈墜樓身亡
【美股焦點】Bed Bath & Beyond財務總監 紐約摩天大廈墜樓身亡
【家居設計】如何裝修納米樓？ 一人居住272呎開放式單位 32.8萬造迷你複式設計
【家居設計】如何裝修納米樓？ 一人居住272呎開放式單位 32.8萬造迷你複式設計
【全球經濟】卓慧思料接任成為新首相 曾承諾推出三百億英鎊減稅方案
【全球經濟】卓慧思料接任成為新首相 曾承諾推出三百億英鎊減稅方案
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款