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【銀行優惠】「南商理財」迎新健康賞　客戶可以低至半價體驗醫療服務

Hot Talk 17:47 2022/09/06

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「南商理財」迎新健康賞，客戶可以低至半價體驗醫療服務。

南洋商業銀行推出全新「南商理財」迎新健康賞。由現在至2022年12月31日，全新客戶選用「南商理財」服務並符合指定條件可享高達8,800元獎賞及3個月醫療通行証1張。現有「南商理財」、「智盈理財」及「自在理財」客戶，每成功推薦一名親友選用「南商理財」，並符合指定條件，可享高達800元獎賞，以及最多3張的3個月醫療通行証。推薦越多，獎賞越多。

南商個人客戶關係管理部副總經理鄧慧敏表示，南商近年積極聯動與健康生活相關的商戶及醫療機構，為客戶提供特選優惠及服務，以構建一個融合金融及健康服務的生態圈。今次特意夥拍本地科技初創公司，讓客戶透過數碼醫療服務平台，以低至半價的費用親身體驗涵蓋普通科、專科、中醫、物理治療，運動治療及牙科等特優的醫療服務。

*重溫【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華

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記者：余倩敏

 

 

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