【大行報告】遭兩大行降價 中升一度跌逾5%

中升控股（00881）被兩大行下調目標價，拖累股價一度跌逾5%，低見33元，接近尾市跌幅收窄，收報34.5元，跌1.3%，成交額2.5億元。

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富瑞發表研究報告指，今年上半年汽車經銷商業績表現疲弱，但大致符合該行預期，將中升2022年至2023年盈利預測分別下調10%及9%，並將其目標價下調14%至61元，維持「買入」投資評級。該行認為，第四季是旺季，為行業正面催化劑。

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至於瑞銀則認為，中升上半年業績不及市場預期，因此將其2022至2024年盈利預測下調4%至11%，並將目標價由36元下調8.3%至33元，維持「沽售」評級。該行預計，中升的新車利潤率將面臨長期壓力，因為凌志在內地的受歡迎程度下降，料其新車毛利率將由去年4.4%高位，下降至今明兩年的2.4%。

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記者：郭秀慧