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約翰遜卸任演説暗示或回歸 呼籲支持新首相卓慧思

環球政治 17:32 2022/09/06

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約翰遜今日（6日）卸任英國首相，他在離開首相府前發表卸任演説。約翰遜自喻為火箭推進器，列舉過去3年的多項政績，暗示自己日後仍可能回歸再次成為首相。約翰遜同時敦促保守黨團結，呼籲國民與他一樣支持新首相卓慧思。

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約翰遜（Boris Johnson）當地時間早上在妻子西蒙玆（Carrie Johnson）的陪同下，步出首相府發表卸任演説。

他列舉政府過去3年取得的多項成就，包括帶領英國脫歐、在歐洲國家當中最快推出新冠疫苗、於俄烏開戰時及時向烏克蘭軍提供武器。

約翰遜也提到上任以來社區犯罪率大跌38%、今屆議會任期結束時將增加5萬護士及40間醫院、向所有成人提供終身技能保證、興建新高鐵線及公路項目、失業率降至他10歲左右以來從未見過的低位。

他對於能夠兌現選舉承諾感到自豪，強調自己帶領保守黨贏得自1987年以來最大比例的多數議席，以及自1979年以來最大的得票率。

公元前5世紀羅馬政治家辛辛納圖斯（Cincinnatus）退隱後曾臨危受命，帶領羅馬帝國擊退敵軍後再次退出政壇務農。約翰遜先形容自己有如完成使命的火箭推進器，正重返大氣層悄悄落在太平洋上某個角落。他更稱自己會像辛辛納圖斯一樣返回耕地，暗示或會仿效辛辛納圖斯再回歸成為首相。

約翰遜更諷刺地表示，儘管有人在這場政府的接力賽中途改變規則，導致他被趕下台，他即將會把火炬傳遞給新任保守黨黨魁。

馬克龍籲法民眾節能10%避配給 準備向德輸天然氣 【下一頁】

他也提到戰爭下能源價格飆升，使人們面對生活成本危機。他強調新首相卓慧思（Liz Truss）與保守黨政府將竭盡全力協助民眾度過這場危機，人們也將獲勝。而俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）如果認為可通過敲詐勒索英國人民取勝，將會大錯特錯。

約翰遜指所有人現在是時候，支持卓慧思及其團隊為英國人民服務。指這就是國民希望、需要和應得的，而他也會支持卓慧思政府未來的每一步。

他同時敦促保守黨人團結，指如果愛犬Dilyn和「首席捕鼠大臣」Larry都能把困難抛諸腦後，保守黨也能做到這一點。

約翰遜發表演説後，與夫人前往機場準備到蘇格蘭向英女王正式提出辭職。

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責任編輯：鄭錦玲

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