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印度將繼續進口俄油 正評估G7設價格上限提議

環球社會熱點 18:07 2022/09/06

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七國集團（G7）早前宣布，對俄羅斯石油設定價格上限，限制俄羅斯通過出售能源獲得戰爭資金。印度官員近日被問及是否將會支持G7提議時，官員指當局正仔細研究提議。印度承認未來將繼續從各地進口石油，包括俄羅斯，並指行動未和俄烏戰爭構成道德衝突。

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印度石油部長普里（Shri Hardeep Singh Puri）周一（5日）於意大利出席會議時，被問及是否會支持G7方案，為俄羅斯石油價格訂立上限。普里回應表示，印度正仔細研究G7提案內容，目前仍未清楚哪些國家將支持，及能源市場造成的影響。

中國及印度在俄烏戰爭爆發後，都增加俄羅斯石油進口。普里透露，印度每日大概消耗500萬桶原油，主要來自伊拉克、沙特、科威特及阿聯酋（UAE），而俄羅斯原油在截至3月底時，僅佔印度進口量的0.2%。

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普里亦回應外界批評指，歐洲一個下午的俄油進口量較印度一個季度多。普里坦承，印度未來將繼續從各地進口石油，包括俄羅斯。他亦被問及在俄烏戰爭爆發同時進口俄油是否構成道德衝突，普里回應指，作為一個民選官員，他對國內消費者有道德責任，並指若印度原油短缺就會陷入周邊國家的境地。

俄羅斯能源部長舒利吉諾夫（Nikolai Shulginov）周二（6日）表示，俄羅斯將增加向亞洲出口原油，應對G7設定俄油價格上限。他警告，任何設定價格上限的措施都將導致原油價格波動，及發起國自身市場的虧損。

另外，俄羅斯塔斯社（TASS）報道，舒利吉諾夫預料到今年年底時，對中國出口電力將按年增加2成。

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責任編輯：李俊儀

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